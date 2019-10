Valentín Fuster: "España tiene un problema importante que es la envidia"

Valentin Fuster es el Director General del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Está considerado como una de los científicos más influyentes no solo de España, sino del mundo. Muchos científicos creen que tarde o temprano será el ganador de un Premio Nobel, aunque el reconoce que "no le gusta hablar de eso porque cree que es arrogante". A pesar de que es cardiólogo, se ha interesado recientemente por el cerebro. Reconoce que "el proyecto que le interesa ahora es ver como todos los factores que afectan al corazón afectar al cerebro, y no lo sabíamos". Valentín Fuster Nos acoge en su despacho para hablar sobre el futuro de la medicina, la sociedad en España, y la Ciencia.