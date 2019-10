Las palabras de Loquillo por las protestas en Cataluña, lo más leído en COPE.es

1. Las emotivas palabras de Loquillo por las protestas en Cataluña que no han gustado a los indepes: “¡Fantasma!”

El cantante Loquillo ha compartido unas emotivas palabras sobre las protestas violentas de la semana pasada en Cataluña que le han afeado sus seguidores de ideología independentista. Los actos violentos durante las manifestaciones de la semana pasada en Cataluña tras la sentencia del procés han provocado reacciones en el mundo de la cultura y, concretamente, de la música, como ha sido la del artista catalán, pero no ha sido el único: Miki Núñez o Vanesa Martín han compartido su opinión sobre los disturbios.

2. La contundente respuesta de Pérez-Reverte a un usuario que insulta a su madre: “En cambio la suya...”

Twitter es un lugar extraño. Tan pronto alguien te insulta como te alaba y hasta los temas más inesperados se pueden acabar convirtiendo en tendencia. Si hay alguien que sabe moverse entre tan agitadas aguas, es el escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte. El murciano no duda en contestar a quienes le contestan con exabruptos o tan solo le lanzan preguntas. En esta tesitura, tras un artículo escrito por Reverte en el XLSemanal, un usuario decidió soltar un improperio contra el académico. En concreto, el usuario @7Latigonegro, cuyo alias es 'el gallo giro' quiso dedicarle un sencillo, contundente (y algo deslenguado): “Me cago en la madre que te parió”.

3. Una catalana le dice a Pablo Iglesias lo que mucha gente piensa y deja a todos boquiabiertos

Pablo Iglesias pasó por el programa de laSexta 'El Objetivo' este martes, por el que están pasando los principales líderes políticos en las últimas semanas. Allí, el líder de Podemos vivió uno de los momentos más tensos cuando tuvo que enfrentarse con Victoria, una mujer de Tarragona que criticaba la tibieza de Podemos para enfrentarse a los independentistas.

Victoria le lanzó la siguiente alocución: “Escuchándole me decepciona como ciudadana catalana. Somos un 52% que no queremos la independencia y no tenemos ningún sostén de apoyo político, empezando por ustedes. Tienen una responsabilidad y no la cumplen, apoyan siempre a los independientes. No lo están haciendo bien y están perdiendo y creo que van a perder más porque no representan a una mayoría. Ustedes saben cómo está la educación en Cataluña. Está manipulada y está muy manejada por los que están gobernando. Tenemos profesores que han estado sin trabajo."

4. La contundente lección de Pérez-Reverte de la que Torra y Puigdemont pueden tomar nota

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a sorprender a sus seguidores sentando cátedra y explicando a todo el que quiera oírlo cuál es la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo. Una lección que bien podrían aprender políticos como el fugado Carles Puigdemont y el president de la Generalitat, Quim Torra. Las palabras, publicadas en su cuenta de Twitter, han sido muy compartidas por sus seguidores.

El patriotismo (amor a la patria) no es malo cuando se basa en sentimientos nobles, solidarios y no agresivos. El nacionalismo es un patriotismo exacerbado que fue fácilmente manipulable a lo largo de la Historia. Podríamos considerarlo una patología peligrosa del patriotismo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 21, 2019

5. La sorprendente revelación de Herrera sobre un elemento secreto de la seguridad de Sánchez

Carlos Herrera ha querido referirse a la visita a Cataluña que ha realizado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En concreto, a la seguridad que acompañaba a Sánchez, con la representación en esas dos imágenes que abren varias portadas de los diarios de nuestro país. Por un lado, en referencia a la fotografía del escolta portando un subfusil. Y en segundo caso, y sobre la que ha querido hacer cierto énfasis, la extraña imagen en las que se ve a uno de sus escoltas portando un maletín muy grande. El comunicador ha revelado el sentido del uso de ese elemento.

“Sánchez no tomó medidas excepcionales en Cataluña, pero para sí mismo sí las ha tomado. Hay muchas imágenes llamativas de esta visita. Se pueden comprobar en las portadas que, por ejemplo, relata la portada de ABC. No es normal que los escoltas del presidente viajen el coche con subfusiles, con metralletas. Tampoco es normal que uno de esos escoltas acompañe a Sánchez por la calle de forma discreta con un maletín que no es el maletín nuclear algunos piensan que es... Esto no es como en Estados Unidos que a 10 metros del presidente tiene que haber siempre un militar con un maletín cogido con unas esposas a la muñeca. Ese es el maletín nuclear, que en cualquier momento puede ser abierto, y tiene que hacerlo en cuestión de segundos, identificarse el presidente con el ojo, con el dedo o con lo que sea, y luego dar las órdenes correspondientes”, ha comenzado comparando Herrera.