Gonzalo Miró señala a Simeone como responsable de la derrota del Atlético: "Ha perdido los papeles y la toma de decisiones le ha costado el resultado"

El Atlético de Madrid, con la clasificación para el play-in asegurada, recibía este miércoles al Bodo/Glimt en la última jornada de la liguilla de la Champions League con la obligación de conseguir la victoria para mantener vivas las esperanzas de colarse entre los 8 primeros clasificados.

EFE Pubill y Sorloth, cabizbajos tras la derrota del Atlético contra el Bodo/Glimt.

Y para conseguir esa victoria, Diego Pablo Simeone apostaba por un once muy ofensivo con Sorloth y Julián Álvarez como pareja de ataque, acompañados por Nico González y Baena en las bandas.

SONROJANTE DERROTA EN EL METROPOLITANO

El equipo rojiblanco saltó en busca de ese triunfo, aunque los noruegos fueron los primeros en avisar con una ocasión clarísima de Hogh. Sin embargo, el Atlético respondió con un remate de cabeza de Sorloth y un gol anulado a Baena por fuera de juego. Pero en el minuto 15 sí que subió al marcador un gran cabezazo del propio Sorloth que remató un centro de Hancko.

Con el resultado a favor, el Atleti no se echó atrás y buscó el segundo, pero el Bodo/Glimt se creció y, superada la media hora del encuentro, empató tras una jugada embarullada. Bjorkan puso un centro raso al corazón del área y Sjovold fusiló a Oblak para poner el 1-1. Resultado con el que el partido se marchó al descanso, pese a que Barrios pudo deshacer la igualada con un remate que se estrelló en el larguero.

900/Cordon Press Los jugadores del Atlético se lamentan tras la derrota frente al Bodo/Glimt.

Tras el descanso, los de Simeone siguieron buscando la victoria. Las llegadas del equipo rojiblanco eran constantes; sin embargo, el Bodo/Glimt silenció el Metropolitano cuando Hogh aprovechó una jugada embarullada para marcar el 1-2 que alejaba a los rojiblancos del 'top 8'. Un gol con el que el técnico argentino intentó reaccionar haciendo varios cambios.

Unas sustituciones que no le funcionaron a un Simeone que vio cómo su equipo dejó escapar la victoria y también la clasificación directa para los octavos de final. Por lo que el Atlético, con la derrota, tendrá que jugar el play-in contra Brujas o Galatasaray.

GONZALO MIRÓ EXPLOTA POR LA DERROTA

Juanma Castaño preguntó a Gonzalo Miró durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE su opinión por la derrota del Atlético que deja al equipo rojiblanco fuera del 'top 8' de la Champions League. Y el comentarista fue muy crítico con los de Diego Pablo Simeone y también con el técnico argentino.

900/Cordon Press Simeone da instrucciones a sus jugadores durante el Atlético - Bodo/Glimt.

"El ridículo ha sido bastante parejo, ¿no?", empezaba diciendo Gonzalo en referencia a los partidos de Atlético y Real Madrid. Y añadía seguidamente: "Entre uno que baja de una clasificación que ya tenía hecha y le marca hasta el portero, y el otro que ha sido incapaz de ganar a dos equipos bastante inferiores a él...".

Gonzalo Miró tenía claro quién era el responsable de la derrota y señalaba: "Yo he visto el partido del Atlético de Madrid, evidentemente. Y me ha sorprendido mucho la toma de decisiones desde el banquillo".

El comentarista iba más allá y comentaba: "Me ha parecido todo un disparate desde el minuto 60 hasta el final. Algo que probablemente le ha costado el resultado al Atlético. El equipo estaba haciendo un buen partido de fútbol hasta que el entrenador ha perdido los papeles".

Juanma Castaño, para finalizar, aseguraba que hubo pitos en el Metropolitano y que muchos aficionados rojiblancos están cabreados con Diego Pablo Simeone.