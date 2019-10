La sorprendente revelación de Herrera sobre un elemento secreto de la seguridad de Sánchez

Carlos Herrera ha querido referirse a la visita a Cataluña que ha realizado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En concreto, a la seguridad que acompañaba a Sánchez, con la representación en esas dos imágenes que abren varias portadas de los diarios de nuestro país. Por un lado, en referencia a la fotografía del escolta portando un subfusil. Y en segundo caso, y sobre la que ha querido hacer cierto énfasis, la extraña imagen en las que se ve a uno de sus escoltas portando un maletín muy grande. El comunicador ha revelado el sentido del uso de ese elemento.

“Sánchez no tomó medidas excepcionales en Cataluña, pero para sí mismo sí las ha tomado. Hay muchas imágenes llamativas de esta visita. Se pueden comprobar en las portadas que, por ejemplo, relata la portada de ABC. No es normal que los escoltas del presidente viajen el coche con subfusiles, con metralletas. Tampoco es normal que uno de esos escoltas acompañe a Sánchez por la calle de forma discreta con un maletín que no es el maletín nuclear algunos piensan que es... Esto no es como en Estados Unidos que a 10 metros del presidente tiene que haber siempre un militar con un maletín cogido con unas esposas a la muñeca. Ese es el maletín nuclear, que en cualquier momento puede ser abierto, y tiene que hacerlo en cuestión de segundos, identificarse el presidente con el ojo, con el dedo o con lo que sea, y luego dar las órdenes correspondientes”, ha comenzado comparando Herrera.

"Ese maletín es un dispositivo que se despliega y se convierte en una especie de biombo antibalas que protege al presidente"

“Para eso no era el maletín. Ese maletín es un dispositivo que se despliega y se convierte en una especie de biombo antibalas que protege al presidente si la cosa se pone fea. Es un biombo que para meterse ahí dentro... O sea, para que te parapetes entero tienes que, en fin, tienes que encogerte. Sobre todo un tío alto como Sánchez. Pero bueno, lo sujetan dos escoltas y Sánchez se mete detrás. Pues esto es. Pero yo no voy a meterme en cuestiones de seguridad del presidente. Los que lo llevan saben lo que hacen y saben las decisiones que tienen que tomar y porqué”, ha zanjado el comunicador.