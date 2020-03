Indignación en la ciudadanía por la rapidez en las prueba del coronavirus a los políticos y otras noticias

El teléfono de información sobre el coronavirus que opera en la Comunidad de Madrid (900 102 112) ha sido objeto de las críticas en las últimas horas. El motivo es la falta de respuesta que algunas personas reciben al llamar al mismo, traducidas en conversaciones con contestadores que no llevan a ningún sitio. En teoría, por lo ocupada que se encuentra la línea.

“Llevo 8 días con fiebre. El teléfono de información de la Comunidad de Madrid está saturado y no responden y en mi centro de salud, como no tengo otros síntomas, no me hacen la prueba. Qué suerte los políticos a los que les han diagnosticado tan rápidamente...”, escribía, en Twitter, y con pesar, el periodista David Fernández Vila.

El Gobierno marroquí ha suspendido hasta nueva orden los vuelos hacia España o los procedentes del país vecino, así como el tráfico marítimo, una medida tomada "en concertación con las autoridades españolas", según un comunicado emitido en la agencia oficial MAP.

RTVE ha sido objeto de las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. Considera que el ente público se ha dedicado a "atacar" a la sanidad pública madrileña, calificando de "lamentable" la utilización de la crisis del coronavirus con "datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos".

De mal en peor. Las Bolsas mundiales se han hundido un poco más en el pánico en las últimas horas. El día ha sido negro en todas las plazas financieras. El Banco Central Europeo ha aumentado sus compras mensuales de bonos hasta 120.000 millones de euros. Además, ha anunciado nuevas operaciones de refinanciación a largo plazo en condiciones ventajosas –la llamada barra libre de dinero- para proporcionar liquidez al sistema financiero. Finalmente el BCE permitirá temporalmente ratios de capital más bajos a las entidades financieras para facilitar la financiación de las empresas. Pero ha dejado sin cambios el precio del dinero en el cero por ciento y mantiene la facilidad de deposito en el menos 0,5 por ciento, es lo que cobra a los bancos que dejan ociosos sus excedentes de liquidez. Los mercados esperaban un actuación todavía más agresiva por parte de la autoridad monetaria.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) han tomado este viernes (de madrugada en España) la decisión de que "se cancele toda la actividad" para el Gran Premio de Australia, previsto para este próximo fin de semana, debido a la expansión a nivel mundial del coronavirus.