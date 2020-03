El Gran Premio de Australia, cancelado por el coronavirus

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) han tomado este viernes (de madrugada en España) la decisión de que "se cancele toda la actividad" para el Gran Premio de Australia, previsto para este próximo fin de semana, debido a la expansión a nivel mundial del coronavirus.

Así lo ha confirmado mediante una nota de prensa, "con el pleno apoyo de la Australian Grand Prix Corporation (AGPC)" y tras varias horas de incertidumbre en el circuito de Melbourne entre los equipos participantes, de cara al que habría sido la primera carrera del Campeonato del Mundo.

"Tras la confirmación de que un miembro del equipo McLaren Racing Team dio positivo por COVID-19 y la decisión del equipo de retirarse del Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 y la FIA convocaron una reunión de los otros nueve directores del equipo el jueves por la noche. Tales discusiones concluyeron con una opinión mayoritaria de los equipos de que la carrera no debería seguir adelante", ha indicado la nota.



