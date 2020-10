El repaso de Ana Vázquez a las 'corruptelas' de PSOE y Podemos, entre lo más visto de la semana

La diputada del PP en el Congreso arrancaba así su intervención: “Ha venido el diputado de los ERE, el defraudador de la Seguridad Social a defender la comisión de investigación al Partido Popular. Le han mandado a usted, señor Sicilia a hacer la campaña de Andalucía. Que se prepare Susana Díaz con usted”, aseguraba.

Empezamos semana, es lunes, es 28 de septiembre del 2020, son las 8 de la mañana, es decir, tenemos todos los argumentos fundamentales para ser felices. Se acaba septiembre, veranillo de San Miguel, unos días que no son malos y la actualidad que nos entretiene mucho. Sobre todo la actualidad forzada, no tanto la actualidad per se y la actualidad que viene marcada por la necesidad de parte de la clase política de escribir al dictado y que nosotros escribamos al dictado el orden de las cosas, las cortinas de humo incluidas.

Desde luego, una cosa que es importante e interesante para la mayoría de las personas es lo que va a pasar con los ERTE, más de lo que vaya a pasar con Quim Torra o con toda esta collada, que ahora le cuento el show de Quim Torra y compañía y de los ministros del Gobierno de España, que esa es otra.

Bueno, vamos a ver, mira, hay tres asuntos fundamentales con extensión a cuatro o cinco esta mañana. Uno, por hablar de la covid, el Gobierno y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo,una especie de feliz epifanía administrativa en la que supongo que cada uno ha cedido parte de sus reivindicaciones, pero también ha conseguido logros. El ministro Illa se apunta el tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para Madrid, es decir, que todos los que puedan estar igual también tengan que tomar las mismas medidas.

El 1 de octubre fue el día de hace tres años que utilizaron unos cuentistas para montar una opereta bufa, declarar la independencia durante ocho segundos de una república inexistente, imposible, absurda y contraria a la ley que le costó a muchas personas la cárcel, a otras la fuga y desde luego a muchos la ruina. Viendo el balance yo creo que los catalanes tienen muchas razones para adjurar de su realidad demoledora: políticos fugados, inhabilitados, encarcelados, caídas del PIB, de la competitividad, del empleo, una convivencia irrespirable y una desatención galopante de la Educación, de la Sanidad y de las cosas de cada día. Que habían funcionado hasta entonces razonablemente bien.

Lo único que mantiene la ficción de la independencia de Cataluña es el actual gobierno de España, sustentado por unos independentistas que mantienen su desafío convencidos de que a cambio de sostener a Pedro Sánchez pueden conseguir algunos de sus objetivos.