Herrera, a Illa: "¿No vamos a cerrar Navarra, que tiene más casos que Madrid, por no molestar a Bildu?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Empezamos semana, es lunes, es 28 de septiembre del 2020, son las 8 de la mañana, es decir, tenemos todos los argumentos fundamentales para ser felices. Se acaba septiembre, veranillo de San Miguel, unos días que no son malos y la actualidad que nos entretiene mucho. Sobre todo la actualidad forzada, no tanto la actualidad per se y la actualidad que viene marcada por la necesidad de parte de la clase política de escribir al dictado y que nosotros escribamos al dictado el orden de las cosas, las cortinas de humo incluidas.

Miren, ha finalizado una semana, la semana pasada fue una semana absolutamente absurda, algunos aseguran que aciaga, en la que se ha hecho evidente que quien gobierna o que gobierna el país una panda que está dispuesta a destripar el país con tal de proceder al pago de la factura de todos aquellos que quieren colisionar la hechura de los Presupuestos, que es el arma que les va a permitir estar tres años más ahí.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

En un día, el viernes, en el que la noticia tuvo que repartirse entre el repentino cambio sospechoso del ministro de Sanidad, el que está ahí porque estaba puesto para otra cosa, y que ahora quieren lanzarlo a la candidatura a la Presidencia de la Generalidad por parte del PSC, ya lo verán ustedes cómo por ahí andará la cosa, y para que de esa manera se dejara de hablar de la grave crisis institucional en la que los quehaceres de Pedro Sánchez y sus andares, meter al país.

LAS CESIONES A LOS INDEPENDENTISTAS

Oiga, el viernes lo más tonto que tiene este Gobierno escribió un tweet en el que consideraba intolerable la falta de neutralidad del Rey solamente porque el Rey había llamado a Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, para explicarle por qué no iba al acto de Barcelona: porque el Gobierno no lo le dejaba. Eso es una crisis institucional refrendada por Pedro Sánchez, que no ha cesado al tonto. No solo no lo ha cesado sino que, por lo tanto, al callar, ha asumido el contenido de ese tweet. Pedro Sánchez forma parte del acoso y derribo a la Monarquía. En fin, podemos taparnos los ojos. Hace lo que le apetece en todo momento: nombra a la novia de Baltasar Garzón, que parece que sea el capo de la Justicia española, anuncia indultos, la nombra fiscal general del Estado, veta al Rey, rebaja a los presos el delito de sedición, prepara mesas de diálogo, de autodeterminación, en fin, le pasa la mano por el lomo a Bildu y juguetea con la salud de Madrid para organizar una moción de censura y para que esto sirva de cortina de humo ante todo lo que está haciendo. Fíjense ustedes, todo en una semana y le quedan tres años.

Casa de S.M. el Rey

El señor Salvador Illa después de aquel famoso acto de las banderitas en el que Sánchez iba de rescatista a la Comunidad de Madrid, y algunos se lo creyeron, que no hay más inocentes, de verdad, porque Dios no quiere... El ministro Illa en tres días ha cambiado los criterios sanitarios para señalar Madrid y de esa manera crear una tormenta de la que veremos cómo se sale y que no se hable de la otra crisis institucional donde el Gobierno metió la pata considerablemente. Y en eso estamos, en que el confinamiento de Madrid sea ahora mismo el murciélago impertinente que sobrevuela todo. ¿Lo dirán mañana? ¿Lo evitarán mañana? ¿No lo evitarán?

Oiga, confinamiento que pide para Madrid pero que debería pedirlo para otros lugares también. Ya les hemos dado antes exactamente la relación de ciudades que están exactamente como Madrid o incluso peor que Madrid atendiendo sencilla y llanamente a los datos estadísticos. Pero solo se tarta de hacer visible que el PP gestiona mal Madrid, que Salvador Illa hay que lanzarlo para la campaña electoral en Cataluña y que, sobre todo, no se hable de la crisis institucional que estos alacranes han creado con el Rey.

Marc Brugat / Europa Press

EL ACOSO A LA COMUNIDAD DE MADRID

Oiga, ¿dónde estaba la tregua con la comunidad autónoma de Madrid? Pues en ninguna parte, en la traición. Moncloa le ha dicho a Illa: “Oye, escenifica, cambia de criterio aunque quedes como lo que quedas, pero es que hace falta que se hable de otra cosa”. Aunque eso deje expuesto a este hombre a una falta de vergüenza absoluta. Bueno, ni Sánchez iba a ayudar por otra parte ni a establecer puentes ni ninguna pamema parecida. Iba a traicionar y a mentir, que es su gran especialidad.

Illa entiende que se debe hacer lo que él quiera o lo que le digan desde la factoria de Moncloa. Muy bien: ¿Qué comité científico le ha dicho que las medidas son las correctas, que es cerrar Madrid, que es una auténtica barbaridad? Es cerrar completamente Madrid cuando, además, se atisba una evolución en algunos datos, tímida, es cierta, pero una evolución, que vendría a decir que las medidas que se han tomado ahora empiezan o pueden empezar a funcionar, no cerrar Madrid. ¿Y no vamos a cerrar Navarra, donde se gobierna gracias a Bildu, y donde los números de contagios son aún más importantes que en la Comunidad de Madrid? Y si quieren les digo las ciudades donde podrían perfectamente tomarse esas medidas.

Ricardo Rubio / Europa Press

Lo importante es no hablar de la republiqueta que quiere presidir Pedro Sánchez arrinconando al Rey, intentando que nos acostumbremos a su no aparición, cosas que le ha venido haciendo al Rey desde que llegó a la Presidencia del Gobierno: mandarle a Cuba, retirarle de la Cumbre del Clima, ponerle la investidura en Reyes para taparle la Pascua Militar, ni siquiera despachar con él y hacerlo por sms, no hacer nada con la prohibición de la presencia del Rey en Cataluña en los Premios Príncipe de Gerona, que ya ven ustedes quién es quién para prohibir eso, en fin, y ahora el último episodio con los jueces en Barcelona, donde un ministro, Juan Carlos Campo, que es el hombre de Garzón en la Justicia, en el Gobierno, se permite criticar a los jueces por decir “¡Viva el Rey”. ¿Pero tú quién eres para prohibir a nadie o para considerar que se han pasado varias montañas por decir viva el Rey? Pues este es el engrudo.

NAVIDADES EN TIEMPOS DE COVID

Y luego ya, si quieren ustedes, y miren, los días pasan volando, cuando nos queramos dar cuenta estamos en Navidad. Con la pandemia, quien más o quien menos empieza a mentalizarse que no se va a acabar con el fin de año, así que, qué pasará en Navidad. Las reuniones familiares son demoledoras. Nos pasamos el día con la mascarilla puesta en la calle, pero luego, en fin, vamos a casa de la hermana o del primo a comer y ahí somos diez, nos la quitamos tan felices. Bueno, pues el peligro está en el ámbito familiar, así que los que no soporten al cuñado, al suegro o a la suegra igual este año tienen la excusa perfecta. Los grupos van a tener que ser reducidos. Por ejemplo, en Cataluña ya se está pensando mantener hasta final de año máximo de seis personas por reunión. Tiene toda la razón la consejera de Sanidad de la Generalitat. Casas pequeñas, puertas cerradas, ventanas también, comida de por medio, la gente con los aromas de Montserrat y, bueno, el paraiso del coronavirus. Seis personas por casa, eso quiere decir pues que a lo mejor los abuelos se tienen que quedar en la suya y los primos también porque el matrimonio, si tiene tres hijos, pues ya me dirán ustedes. Como se afloje la mano esas reuniones familiares sin mascarilla, con la euforia de haberse mojado un poco el piquito, el cebollón de contagios en enero y en febrero puede ser de campeonato. Bueno, tiempo habrá de hablar de Navidad.

Vamos ahora a hablar del robo a mano armada al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín. Robo a mano armada. Esas cosas de que el Madrid o gana por lo civil o por lo militar. Y no obstante es líder.