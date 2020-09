Herrera, sobre Bankia: "La gente amargada nueve años y con la pena de telediario"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Me produce mucha satisfacción, alegría incontrolable a veces, saber que están ustedes ahí y que nosotros estamos aquí contándoles todas las cosas propias de este día de hoy que es el día que hace 30 y acaba el mes de septiembre del 2020. Ya entramos de cabeza en un otoño no esencialmente del calendario, pero sí un otoño más visible porque el veranillo del membrillo prácticamente acaba hoy, mañana llegan lluvias e inestabilidades, fresco y otras cosas.

Bueno, vamos a ver, mira, hay tres asuntos fundamentales con extensión a cuatro o cinco esta mañana. Uno, por hablar de la covid, el Gobierno y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo,una especie de feliz epifanía administrativa en la que supongo que cada uno ha cedido parte de sus reivindicaciones, pero también ha conseguido logros. El ministro Illa se apunta el tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo para Madrid, es decir, que todos los que puedan estar igual también tengan que tomar las mismas medidas. Y ahora habrá que hacer el "down to the facts", bajar a los hechos y, por lo tanto, ver exactamente qué y cuánto y cómo y de qué manera. Se limita la movilidad en determinados municipios que estén pegados por el hecho de haber llegado a unas determinadas cifras en casos casos por habitantes, en número de positivos y en ocupación de las UCI. Ya veremos. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos y cómo se pormenoriza cada uno de los extremos. Cuál es, por ejemplo, la decisión que toma el Gobierno de Madrid: cercar o no cercar la ciudad de Madrid, algunas ciudades dentro de la comunidad que están particularmente mal en indicadores.

Esto por un lado. Los más madrugadores y, también, digamos que los más cafeteros habrán podido asistir, si es que les gusta y si es que entienden inglés, al primer debate de los tres que se van a celebrar entre el señor Trump y el señor Biden, presidente y candidato a la Presidencia de los EEUU en las elecciones de noviembre, donde.. A eso se le llama un debate por llamarle algo proque Trump saca de quicio a cualquiera, incluso a 'Sleepy Joe', que es como llama a su oponente. Bueno, Joe le ha llamado payaso a Trump, entre otras cosas. Ha sido un debate de mierda como dice la CNN y que, desde luego no habrá aclarado muchas cosas. Esto son cosas de los norteamericanos que les afectan a ellos y no a nosotros.

LA PRÓRROGA DE LOS ERTE

Otro asunto que a usted sí que le afecta directamente, se lo vengo contando esta mañana, es un feliz acuerdo, el acuerdo que agentes sociales y Gobierno han confeccionado, la verdad que a corracuta, que es como dicen los catalanes, porque casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTE que han servido de cobijo a 800 mil trabajadores en España.

Ayer aquí nos contó el señor Garamendi, presidente de la CEOE, que el Gobierno no contemplaba determinados sectores en los ERTE, la prórroga de los ERTE, solo al turimo que, hombre, es un sector fundamental, pero, oiga, la hostelería, el ocio nocturno, el comercio... Eso quedaba fuera del paraguas de los ERTE. Los empresarios han presionado y se ha dado una solución a miles de empleados afectados en esesector. Es verdad que eso va a poner la factura de los ERTE, pues... Se han fundido ya en España 22 mil millones en los ERTE, que son unos cuantos más que toda la ayuda que nos ha dado Bruselas para ese capítulo. Pero, claro, qué se hace. Ahora nos vamos a poner fácilmente en los 25 mil millones, pero al menos hay un paraguas hasta finales del mes de enero y a partir de ahí ya veremos. Hay varios tipos de ERTE: los de fuerza mayor, los de limitación de actividad y los de impedimento, pero más o menos, los sectores fundamentales quedan cubiertos.

Y luego está lo que, en fin, ha causado tanto estupor en almas cándidas, pero que se veía venir: la sentencia del caso Bankia. ¿Cuál es el caso Bankia? Allá por 2010, siendo presidente todavía Rodríguez Zapatero, había que enviar un mensaje de la estabilidad financiera del sector financiero español, que ya se suponía que estaba bastante tocado, y se impulsó la unión de Caja Madrid con determinadas cajas. Eso creó Bankia y la salida a bolsa de Bankia. En la salida a bolsa de Bankia se invitaba a a invertir a ahorradores de Bankia, trabajadores de Bankia y a cualquiera que pasara por delante. Oiga, este es un buen negocio, inviertan que todo va a salir bien. Pero no salió bien: o faltó sensatez o las circunstancias, la crisis infloyó mucho en la caída de la acción, pero bueno, se instrumentalizó una querella contra todos los directivos, 35 o 37 personas encabezadas por Rodrigo Rato. Han pasado 8 o 9 años.

¿Y qué es lo que ha dicho el tribunal que ha absuelto a Rodrigo Rato y a otros tantos acusados por la salida a bolsa de Bankia? Pues que aquello no fue una estafa. No fue una estafa por una razón: había 36 folios de información que luego la gente no se lee cuando hace una inversión y no lee los riesgos que tiene una inversión, pero se advertía claramente de los peligros de esa inversión. No hubo falsedad en las cuentas y, sobre todo, no se puede condenar a quienes estaban en la cúpula de Bankia si no se contempla también una condena a quienes supervisaron todas esas operaciones. Era una operación de Estado, entre otras cosas, para evitar que fueran intervenidas cuentas españolas, que era lo que también pretendía Rodríguez Zapatero. Luego eso costó que el Gobierno que ya presidía Mariano Rajoy tuviera que meter 25 mil millones en recuperar Bankia para salvaguardar a los ahorradores de Bankia. Ya veremos qué se recupera ahora con la fusión de CaixaBank.

Bueno, aquí la sentencia, además de estas cuestiones elementalmente técnicas, lo que contempla es un reproche gravísimo a la Fiscalía por actuar con criterios populistas. Y también al juez instructor, es decir, el señor Luzón, la Fiscalía Anticorrupción no quiso meter en este juicio bajo ningún concepto al gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que es el que había dado el a la operación. Se lo había dado el Banco de España, el FROB, la CNMV, auditoras diferentes, pero Luzón no quiso y Andreu tampoco lo reclamó. Allí hicieron un trabajito conjunto muy de toda la culpa es de Rato y de los demás. Y eso es lo que ahora mismo les afea esta sentencia a Luzón y a Andreu. Estos se van de rositas. Nueve años la gente amargada y con pena de telediario que se solventa en nada. A estos les da igual. Hay capacidad de recurso, esto puede llegar al Supremo, no sé si lo llevarán, pero lo que viene a decir la sentencia es increíble: que el proceso llegara a juicio oral y no se archivara. Oiga, y que le hiciera a personas como Ángel Acebes, que ni siquiera estaba en el consejo de Bankia cuando se tomó la decisión de salir a bolsa, aislado nueve años con esta cosa y haya perdido, por ejemplo, su consejo en Iberdrola como tantos otros. Ya le digo, hay varias claves que los juristas deberán estudiar de esta sentencia que me parece particularmente interesante.

LARGO CABALLERO SE QUEDA SIN CALLE

Y hay más cosas interesantes. Cambio de nombres de calles en Madrid. Oiga, con pasado golpista y criminal. Muy bien, es la ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero. Pues la idea ha sido impulsada por Vox y la han apoyado PP y Cs, que era quitarle las calles a Indalecio Prieto y a Largo Caballero. Bueno, Largo Caballero tiene hasta estatua. Un criminal que golpeó, promovió un golpe que secundó Prieto contra la República y que, además quería implantar la dictadura del proletariado en España de haber ganado la guerra que en buena medida también propició. Ya no van a tener calle en Madrid.