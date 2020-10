Herrera: "¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura y sin expertos vale más que el de una CC.AA.?"

El 1 de octubre fue el día de hace tres años que utilizaron unos cuentistas para montar una opereta bufa, declarar la independencia durante ocho segundos de una república inexistente, imposible, absurda y contraria a la ley que le costó a muchas personas la cárcel, a otras la fuga y desde luego a muchos la ruina. Viendo el balance yo creo que los catalanes tienen muchas razones para adjurar de su realidad demoledora: políticos fugados, inhabilitados, encarcelados, caídas del PIB, de la competitividad, del empleo, una convivencia irrespirable y una desatención galopante de la Educación, de la Sanidad y de las cosas de cada día. Que habían funcionado hasta entonces razonablemente bien.

Lo único que mantiene la ficción de la independencia de Cataluña es el actual gobierno de España, sustentado por unos independentistas que mantienen su desafío convencidos de que a cambio de sostener a Pedro Sánchez pueden conseguir algunos de sus objetivos.

"PSOE, PODEMOS Y TODA ESTA BANDA HAN DECIDIDO CONFINAR MADRID"

Ahora mismo la pregunta está en la Comunidad de Madrid. ¿Va el gobierno cental a cerrar la Comunidad? ¿Puede hacerlo en atención a las leyes y sin un estado de alarma? ¿Puede evitar la Comunidad de Madrid que ese cierre sea total como pretende Illa alegando que esa norma no tiene validez jurídica? En las últimas horas, hubo un choque frontal entre Sanidad y la Comunidad de Madrid. El martes hubo un principio de acuerdo sobre tres criterios genéricos que aplicar en ciudades de más de 100.000 habitantes. Madrid, que quería igualdad de trato en esos territorios, dijo que estaba bien pero que iba a ver la letra pequeña.

El ministro Illa no presentó ni los criterios técnicos que justifiquen bajar el listón a 500 contagios por cada 100.000 habitantes ni se contemplaron criterios asistenciales. Además, en el consejo interterritorial de Salud no hubo consenso de todas las CC.AA. Esta mañana, el Gobierno ya ha publicado en el BOE la orden de confinamiento de casi cinco millones de personas. Cosa a la que se opone la Comunidad de Madrid por afirmar que se están mejorando poco a poco las cifras de contagio y que además el confinamiento de casi 5.000.000 de personas tienen una consecuencias económicas pavorosas para Madrid y para el resto de España.

El Gobierno, Illa, PSOE, Podemos y toda esta banda han decidido el confinamiento de Madrid y lo han publicado en el BOE. ¿Va a cumplir la Comunidad de Madrid con esa orden? Pues me da que hasta que el juzgado no lo diga, no. Porque alega que los acuerdos han de tomarse por consenso y se tomaron por mayoría, pero no por consenso.

La Abogacía General del Estado ha dicho que todo está claro: que todo está bien y que hay que cumplirlo. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiando para ver qué recurso pueden presentar y llevarlo a los tribunales. Esto crea una inestabilidad no menuda en la capital de España. Hay argucias de dudosa legalidad y luego hay tacticismo político con este traje a medida a Madrid. Y uno asiste un tanto perplejo a una situación en la que uno se pregunta si es tan difícil ponerse de acuerdo.

¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura y sin comité de expertos - allí están el señor Illa y el señor Simón - es mejor que el de las CC.AA, con todas las competencias de Sanidad transferidas? Veremos la rebelión de Madrid hasta donde llega y veremos hasta dónde llega la firmeza del Gobierno.

RUFIÁN, UN "NIÑATO MANIPULADOR"

Emilio Naranjo

Ayer, en la sesión del Congreso de los Diputados nos puede quedar perfectamente una grave preocupación. ¿Qué se podía esperar de Pedro Sánchez en su primera comparecencia después de los ataques y las calumnias lanzados por ministros podemitas contra el Rey? ¡Pues echarle la culpa al PP! Ese 'vaya con cuidado' de Sánchez tiene algo de aviso mafiosete. Es muy fácil la técnica: yo calumnio al Rey y si tú le defiendes digo que lo estás patronalizando. ¿Qué le hemos hecho a Sánchez los constitucionalistas españoles para que esté callado, inhibido, exhibiendo la deslealtad que le caracteriza y siendo fiel partidario de la degradación constitucional? ¿Qué le hemos hecho para que los que quieren volar los aires la unidad nacional ataquen miserablemente al Rey - que no se puede defender - y que nadie del gobierno de Sánchez con la boca abierta le defienda. Especialmente, el propio presidente del Gobierno.

Ayer, un niñato manipulador como Rufián saque una foto de Franco, diga que el Rey es de Vox... y que nadie le conteste es desalentador. Los constitucionalistas catalanes tienen sobradas razones para sentirse maltratados y abandonados por este Gobierno. Vetan al rey porque dice que atenta contra la convicencia y ahora dejan a sus anchas a los 'rufianes', a todos esos chulanganos que tienen una auténtica central nuclear de odio en su expresión. Este no es el castigo que se merecen.

Este individuo es con quien el Gobierno negocia los Presupuestos de todos. ¡Su dinero! Su dinero está en manos de toda esta gente. Y en manos de esa gente pone Sánchez el devenir de todos los españoles. ¿Replicó Sánchez a lo que dijo Rufián? No, porque es el responsable de haber puesto al Rey en esa picota.

¿Hizo algo la presidenta del Congreso? No, lo que hagan los Rufianes los refrenda Batet con su pasividad y complicidad de presidenta puesta al servicio de los que están por limitar la libertad de los españoles constitucionalistas.

Es decir, ayer se repartieron cabezas de cerdo como hacen los independentistas en la calle. Vamos a tirar cabezas de cerdo en el convencimiento de que quien está en la cúspide del Gobierno está encantado y no va a decir nada porque es un desleal y un escapista.