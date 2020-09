Herrera: "¿Podemos ve un golpe en la llamada del Rey a Lesmes, pero no en el referéndum ilegal?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el pescado, si no está vendido, al menos está apalabrado como mínimo. Pero bueno, vamos a hacer de coche escoba para los que se han levantado más tarde y les resumimos los argumentos de actualidad de este 29 de septiembre, veranillo del membrillo, veranillo de San Miguel. Hoy es San Miguel. Y bueno, de todo pasa pues por las cosas que son importantes, quizás menos interesantes, y las que son muy interesantes, aunque no sé exactamente qué tienen de importancia, pero bueno, que la tienen.

Desde luego, una cosa que es importante e interesante para la mayoría de las personas es lo que va a pasar con los ERTE, más de lo que vaya a pasar con Quim Torra o con toda esta collada, que ahora le cuento el show de Quim Torra y compañía y de los ministros del Gobierno de España, que esa es otra.

¿Qué pasa con los ERTE? Porque hay muchísimas familias, trabajadores, que están en el ERTE, en esa especie de limbo de situación delicada a que la reforma laboral de Rajoy, fíjense ustedes, aquella que hay que derogar de acuerdo con Bildu, con los proetarras, ha salvado de la quema. Pero bueno, lo que pasa es que si usted lleva desde marzo sin trabajar con medio año bailando la yecla, ahora voy a casa, ahora en verano me rescatan, ahora se vuelve a poner la cosa fea, ahora mismo en octubre vuelvo al ERTE, etcétera, etcétera si está jubilado o jubilada o está sufriendo por sus hijos, bueno, vamos a ver, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la prórroga de los ERTE. Y lo va a hacer sí o sí. Ha habido meses de negociación. Al final han esperado al último minuto, le han dado un papel a los agentes sociales para que se lo miren por el gusto de mirárselo. Los sindicatos han dicho que sí y la patronal no acaba de tenerlo claro porque parece que el Gobierno sigue con la idea de diferenciar por sectores afectados, no por empresas.

Esto tiene la pega de que si una empresa está fatal porque está encuadrada en un sector que para el Gobierno no es de los peores, pues te quedas con la hucha. Las empresas que quedan fuera de las ayudas digamos que tendrián unos ERTE de rebrote cuyas condiciones se asemejan a un ERTE de fuerza mayor, pero no es el otro.

MADRID, 22/09/2020.- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofrece una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior al Consejo de Ministros en la que se ha aprobado este martes la norma que regirá el teletrabajo en España tras el acuerdo logrado anoche con patronal y sindicatos. EFE/Emilio Naranjo

LA INHABILITACIÓN DE TORRA POR NO OBEDECER A LA JEC

El problema es que las empresas que se quedan fuera de las ayudas solo van a estar cubiertas en caso de confinamiento o cierre ordenado por la administración, pero en el momento que te dicen que la persiana se puede levantar ya, entonces apáñate. ¿Y cómo se ayuda a las empresas para que sigan dando trabajo a sus empleados? Pues, hombre, se les exonera de las cuentas de la Seguridad Social hasta un 85%. ¿Y cómo puedes acceder a esas ayudas? Pues debes pertencer a los sectores que el Gobierno considere afectados, que hoy se van a concretar en el Consejo de Ministros. Pues por eso es importante el Consejo de Ministros de hoy.

Bueno, y hay acuerdo total a las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero. Esto es lo importante. Y ahora ya les cuento lo interesante, además de importante, aunque menos que lo es el dinero de cada día, es exactamente lo que ha ocurrido en Cataluña y lo que ocurre con los ministros del Gobierno de España.

Miren, el auto del Supremo confirmando la sentencia del TSJ contra el señor Torra poco hay que decir. Siempre habrá algún ministro que lo considerará inoportuno como el señor Castells, este que está seducido por el fin del mundo y un señor de Albacete que está seducido por el independentismo catalán.

Bueno, hay que resaltar primero que por unanimidad, sin dejarse obnubilar por la Fiscalía, Quim Torra queda inhabilitado por desobedecer a la JEC, por poner una institución al servicio de una causa independentista, no por poner una pancarta porque si la pone en su apartamento en Blanes no pasa nada, pero si la pones en la sede de la Generalidad, que debe neutralidad, sí pasa. Y debe dar las gracias porque así se ha evitado tener que declarar la independencia, que es lo que prometió cuando llegó de rebote a la...

Europa Press

El haber declarado la independencia le llevaría a la cárcel de Lledoners. Y ahora, en fin, se hará la víctima. Oiga, miren, yo creo que suspira de alivio, le queda una paguita y deja detrás el vacío de poder, elecciones pendientes, crisis económica y crisis sanitaria y, sobre todo, la sensación de que este pobre hombre no le va a echar nadie en falta.

Ahora será presidente otro, que es el señor Aragonés, pero con poderes limitados, es decir, no puedes hacer Presupuestos, no puedes hacer decretos-leyes, no puedes convocar elecciones, no puedes reformar el Gobierno, no puedes hacer prácticamente nada, tienes que ponerte de acuerdo con el Parlamento... Un lío. Está la silla vacía, como Cataluña, vacía de sentido común para seguir activando el engranaje de una región fundamental para España y para Europa.

Oiga, esto lo reflexiona hoy Ignacio Camacho en ABC, de los tres últimos presidentes de la Generalidad, uno está fugado, dos inhabilitados, ha depuesto un Gobierno entero, una portavoz parlamentaria imputada, un exvicepresidente en la cárcel, varios consejeros en la cárcel, los Pujol dando vueltas por ahí y la gente de Convergencia, los cleptómanos de Convergencia también. Ahí y ahí, en ese enjambre, es donde ha elegido Pedro Sánchez sus socios preferentes. Mira que hay gente para elegir en España, ahí los ha elegido, así que cada cual... Luego te condicionan que pueda ir el Rey o no pueda ir y tú tragas y sacas a tus ministros de paseo como salió este hooligan, que es Alberto Garzón, que no tiene ninguna utilidad pública, pero está ahí, le pagamos un sueldo y está con las máquinas tragaperras y estas cosas.

CASTELLS Y GARZÓN NO PUEDEN SEGUIR EN EL GOBIERNO

No puede seguir Garzón en el Gobierno. Su cometido, primero, es prescindible, y su acusación al jefe del Estado, negando que sea neutral, no puede seguir en el Gobierno. No puede seguir el señor Castells. Escuchen al ministro de Universidades, al señor Castells.

Ah, caramba, es decir, estos ven un golpe en una llamada de teléfono del Rey, pero no en el referéndum secesionista, que a este indocumentado le parece muy bien. Bueno, pues este indocumentado sigue en el Gobierno. Otra perfecta inutilidad que ha deslegitimado un auto que inhabilita a Quim Torra y sigue cuestionando al Rey.

Fíjense, los que han pecado de imprudencia no es el Rey ni siquiera Lesmes por contarlo, son los que ha creado un problema donde no lo había. La crítica al Rey es estrategia política y el que faltaba era el notario mayor del Reino, que ayer reconocía que el Poder Ejecutivo ha evitado la presencia del jefe del Estado en una parte del teritorio nacional en pos de la convivencia.

Está diciendo el ministro de Justicia del Gobierno de España que la presencia del Rey es nociva para la convivencia en Cataluña. No los que tiran cabezan de cerdo o queman contenedores, no, la presencia del Rey es nociva para la convivencia. El notario mayor del Reino. Oiga, el Gobierno de Sánchez está en descomposición. ¿Se da cuenta este energúmeno de lo que ha dicho ? ¿Tiene claro quiénes son los que atentan contra la convivencia? A los que están a la vista en Cataluña, de esos no les he oído hablar y a quien señala es al Rey.

Por cierto, ¿quiénes han salido en defensa del Rey? Pues el señor Lambán, pero muy pocos socialistas en activo. Susana Díaz, que era tan propicia... ¿Dónde están los Pages, Veras y compañía? Miren, Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, César Antonio Molina han hecho un comunicado que en síntesis dice una obviedad que cualquiera debería suscribir, que es una estrategia de acoso y derribo de Podemos contra la Constitución del 78, contra el Rey con la connivencia de Pedro Sánchez, pero ya está. Los demás, bueno, pues nada, en otro momento hubieran saltado como resortes todos estos Pages, Varas, Susana Díaz. ¿De verdad no hay nadie en el PSOE que se de cuenta de los riesgos de esta actitud? Dejar la defensa de la Monarquía, el Estado de Derecho, la Constitución al centro derecha en exclusiva es injusto con la propia historia reciente del socialismo español. Y es un error estratégico que puede salirle muy caro a este individuo, a Sánchez.