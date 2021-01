Xabier Fortes revela por qué no emitió el polémico vídeo de Irene Montero sobre el 8M, lo más leído de COPE

El mes de junio del 2020 era el mes en el que gran parte de las comunidades comenzaban el proceso de desconfinamiento. Tras varios meses y con los contagios en claro retroceso, el Gobierno quería que un verano lo más normal posible para poder poner en marcha la economía, que se había visto resentida meses atrás a causa del confinamiento estricto.

Esto no hizo, sin embargo, que muchos ciudadanos siguiesen conectándose a las apps y a las televisiones. Tampoco que dejasen leer COPE. A continuación COPE.ES presenta las noticias más leídas durante el mes de junio, el que marcó el inicio de la desescalada.

Xabier Fortes desvela el motivo por el que TVE no ha emitido el vídeo de Irene Montero

Uno de los vídeos más comentados durante los meses de verano fue sin duda el que tuvo lugar en la cadena pública vasca, ETB, en donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, comentaba los motivos por los que habían subido los casos de coronavirus en nuestros país. En concreto, hacía referencia a la polémica manifestación del 8 de marzo, que congregó a miles de personas en muchas ciudades españolas.

⁦@rtve⁩ habla de “vídeo robado de ⁦@IreneMontero⁩ “, pero en los audios robados de FdezDiaz el ⁦@CdItve⁩ exigió su difusión. Con ayuda dla afín d ⁦@PODEMOS⁩ ⁦@Virginiapalonso⁩ (⁦@publico_es⁩ )Fortes teje defensa mtra impropio dla tv publica �� pic.twitter.com/co5ULU5D6Y — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 2, 2020

Un vídeo, sin embargo, que no fue emitido en 'Los desayunos'. El presentador del espacio que ya no existe, Xabier Fortes, es quien ha explicado por qué razón no se iba a emitir el vídeo en la televisión pública a pesar de que ya llevaba casi 24 horas pasando por todos los medios de comunicación: "TVE no va ofrecer los audios y las imágenes del vídeo por ser propiedad de una televisión, en este caso ETB que no autoriza su emisión al tratarse de un 'off the record' robado. Además ha anunciado medidas legales contra los medios que lo difundan. Televisión Española, como medio público está obligada a cumplir estos requerimientos legales", comentaba el presentador de TVE.

La respuesta de Anabel Alonso a José Manuel Soto tras comparar a Pablo Iglesias con Franco

El dispositivo de seguridad montado por el Ministerio del Interior para vigilar el chalé que la pareja formada por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tienen en la sierra de Galapagar, y considerado por muchos como excesivo, continuaba generando polémica y controversia durante junio.

Tanto que provocó un rifirrafe entre la actriz Anabel Alonso y José Manuel Soto. Este, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartía una fotografía en la que se puede apreciar casi una treintena de agentes de la Benemérita, justo a la entrada de la calle donde se encuentra la vivienda de Iglesias y Montero, y criticaba este despliegue, asegurando que “ni Franco tuvo jamás semejante escolta...”.

Nadie se atrevía a protestar delante de su casa.

No le hacía falta. https://t.co/FnGpDStrJm — Anabel Alonso Oficial ������������ (@AnabelAlonso_of) June 10, 2020

Un comentario que hizo reaccionar a la vasca, y respondió a Soto, en el particular ‘pique’ tuitero que mantienen desde hace tiempo y que y volvió a poner de manifiesto lo alejado de los pensamientos políticos de cantante y actriz. La vasca retuiteó el comentario de José Manuel Soto, y le ha contestó que a Franco “no le hacía falta” porque “nadie se atrevía a protestar delante de su casa”.

Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre Fernando Simón tras pasar una noche en el hospital

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, volvió durante este mes de junio al hospital después de haber sufrido un ictus que le obligó a parar laboralmente. Sin embargo, la enfermedad no provocaron que este estuviese activo en redes sociales y quisiera comentar todo lo relativo a la actualidad política.

Fiel a su estilo, Jorga Javier Vázquez tuvo unas palabras de reconocimiento a Fernando Simón y aprovechó también para darle un 'palito' a Vox, con quien ha tenido más de un enfrentamiento a través de sus redes sociales. "Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos. Igual que para saber del coronavirus prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista. Cosas mías".