Xabier Fortes desvela el motivo por el que TVE no ha emitido el vídeo de Irene Montero

A vueltas sigue el vídeo de Irene Montero, ministra de Igualdad, en el que antes de entrar en una entrevista en ETB comenta que la falta de gente en las manifestaciones del 8M se debía a la alerta del coronavirus, por lo tanto el Gobierno tenía la información de esta preocupación y sin embargo animó a ir a las manifestaciones.

Este vídeo ha provocado una gran polémica donde se ha llegado a exigir la dimisión de la ministra Montero. Una ministra que ha recibido entre otros apoyos, los de su pareja, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Al igual que el contenido del vídeo, también ha generado una polémica similiar las condiciones en el que ha salido a la luz, ya que en la jerga periodística, este vídeo ha sido una filtración grabada 'off the record', es decir unas declaraciones que se hacen a un periodista o medio pero dentro de un pacto no firmado de no difusión de esa información.

Irene Montero al descubierto pic.twitter.com/oZxkv1vqAF — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) June 1, 2020

TVE se justifica de la no emisión del vídeo de Irene Montero

Muchas son las críticas que ha recibido RTVE en los últimos meses debido a hechos que mostraban un uso partidista del Gobierno del ente público. Por esa razón el foco se había puesto sobre como trataría este vídeo de la ministra de Igualdad TVE.

Ha sido Xabier Fortes en 'Los desayunos' quien ha explicado por qué razón no se iba a emitir el vídeo en la televisión pública a pesar de que ya llevaba casi 24 horas pasando por todos los medios de comunicación: "TVE no va ofrecer los audios y las imágenes del vídeo por ser propiedad de una televisión, en este caso ETB que no autoriza su emisión al tratarse de un 'off the record' robado. Además ha anunciado medidas legales contra los medios que lo difundan. Televisión Española, como medio público está obligada a cumplir estos requerimientos legales", comentaba el presentador de TVE.

Tras esta explicación, es una de sus colaboradoras, Virginia Pérez Alonso, quien afirma que "me da vergüenza como periodista que se filtre algo así, por lo tanto me parece una falta de deontología, es bastante lamentable". "Es una polémica absurda", continuaba la colaboradora.

⁦@rtve⁩ habla de “vídeo robado de ⁦@IreneMontero⁩ “, pero en los audios robados de FdezDiaz el ⁦@CdItve⁩ exigió su difusión. Con ayuda dla afín d ⁦@PODEMOS⁩ ⁦@Virginiapalonso⁩ (⁦@publico_es⁩ )Fortes teje defensa mtra impropio dla tv publica �� pic.twitter.com/co5ULU5D6Y — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 2, 2020

La forma de tratar estos temas en la televisión pública ha sido denunciada por la Plataforma TVE Libre, la plataforma de trabajadores que consideran que sufren un trato desigual por parte de la administración única de Rosa María Mateo.

En su perfil de Twitter han lamentado la manera desigual en la que se ha tratado el tema de Irene Montero, con casos similiares como unos audios robados al entonces ministro Fernández Díaz, o por ejemplo el caso del vídeo de 'las cremas' que le costó el cargo a Cristina Cifuentes en su día.

Como en los audios d Fdez Díaz y el vídeo de @ccifuentes la ley dice q prevalecen el interés general y la libertad de expresión x ser cargos públicos. La anterior dirección los emitió pero esta se ampara en un bulo FAKE para no emitir el d @IreneMontero — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 2, 2020

"La ley dice que prevalecen el interés general y la libertad de expresión por ser cargos públicos. La anterior dirección los emitió pero esta (dirección) se ampara en un bulo fake para no emitir el (vídeo) de Irene Montero", explican en otro mensaje remarcando que en los casos de Fernández y de Cifuentes se trataba de vídeos de carácter personal, mientras que el de la actual ministra de Igualdad tiene el agravante de tratarse de un tema de salud pública.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Lorenzo Milá no continuará en Roma como corresponsal de TVE siguiendo los pasos de Idígoras y Patterson

Rosa María Mateo justifica cambios en parrilla TVE por interés de audiencia

Herrera: "En Irene Montero todo es superfuerte, o sea superGalapagar de la muerte"