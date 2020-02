La felicitación de Herrera a Irene Montero por su cumpleaños, entre lo más visto de esta semana

Vídeo

La ministra Irene Montero ha celebrado recientemente su 32º cumpleaños, una ocasión que no ha querido dejar pasar Carlos Herrera, que ha comentado el momento en 'Herrera en COPE'. Con motivo del cumpleaños de la ministra Irene Montero, sus subordinados en el Ministerio de Igualdad han decidido obsequiarla con una fiesta sorpresa en pleno ministerio. Una celebración que fue grabada y difundida por los responsables de propaganda de Unidas Podemos.

Ignacio tenía 25 años cuando entró a trabajar de pasante en un despacho de abogados de Sevilla. Atrás quedaban los 18 meses que había pasado en San Fernando ( Cádiz) haciendo la mili “en la Marina, como está mandado”. No ha tenido una vida demasiado fácil y hace tiempo que Ignacio cuenta los años que le restan para jubilarse. Para él, fue una alegría cuando un cliente del despacho en el que trabaja le contó que había visto en la tele que el tiempo de “mili” podría computar como vida laboral, lo que le podría ayudar a adelantar su jubilación ó “a completar los meses que me faltarían si en estos momentos me quedo en el paro, que nunca se sabe los planes que tienen para uno cuando se tienen 60 años".

Para Casado la cosa es complicada porque mire, por una parte, como partido responsable, tiene que ir. Si te llama el presidente del Gobierno tú tienes que ir, aunque te guste más o menos, pero tienes que ir. La gente ve bien los pactos, eso parece muy responsable, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa que por otra parte el pactar con un gobierno social-comunista o social-populista a ti PP te crea un problema por tu derecha porque lo aprovecha Vox para atacarte y, sobre todo, es todo lo inestable que puede ser pactar con un embustero, con un fulero como el presidente del Gobierno. Es muy peligroso. Con la personalidad y la trayectoria de Sánchez lo que aconsejan es adoptar todas las precauciones posibles, todas. Sánchez y su gobierno han demostrado desde el primer día muy poco respeto por las instituciones que, bueno, la justicia especialmente, a la que calificaron como un reducto de la extrema derecha, cuando confirmaron la inhabilitación de Torra, recuerden ustedes lo que se oyó por boca de Adriana Lastra, la princesita del cuento.

Si algo ha caracterizado a Joaquín Sánchez durante toda su carrera deportiva ha sido el buen humor que desprende el jugador de El Puerto de Santa María. Sus chistes, su 'Hulio' a Julio Baptista, forman parte de la cultura popular. Uno de los éxitos de la temporada televisiva ha sido el programa presentado por Mónica Naranjo en Mediaset 'La isla de las tentaciones'. Joaquín, como uno de tantos millones de españoles, se ha enganchado al programa y no ha podido evitar parodiar a algunos de los participantes y comentar en redes sociales el transcurso del reality.