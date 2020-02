Herrera: "El fulero de Sánchez basa la gobernabilidad en gente de todo pelaje y ahora llama a Casado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal? ¿Cómo reciben este 17 de febrero, que es un día lunes? Por ende, un día maravilloso. Lunes y, además, el tiempo es estable, la temperatura cálida, agradable como parece que va a hacer hoy a excepción de la cornisa cantábrica, Galicia, parte de la meseta norte, pues mejor que mejor, qué felicidad, qué todo, qué bien que, además, escuchen ustedes la radio, este programa concretamente que da lo mejor de sí entre las 6 y la 13:00 de la tarde.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Hoy se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Casado. Ya se lo he contado, vengo contándoselo desde pronto. Ha sido invitado después, vamos, después de que el Gobierno haya puesto en marcha toda la estrategia de asentar la gobernabilidad de España pactando con todo lo que ha pactado: con independentistas, nacionalistas, con comunistas, gente de todo pelaje.

HERRERA, SOBRE LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ Y CASADO

Y como le decía a las 7, para Casado la cosa es complicada porque mire, por una parte, como partido responsable, tiene que ir. Si te llama el presidente del Gobierno tú tienes que ir, aunque te guste más o menos, pero tienes que ir. La gente ve bien los pactos, eso parece muy responsable, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa que por otra parte el pactar con un gobierno social-comunista o social-populista a ti PP te crea un problema por tu derecha porque lo aprovecha Vox para atacarte y, sobre todo, es todo lo inestable que puede ser pactar con un embustero, con un fulero como el presidente del Gobierno. Es muy peligroso. Con la personalidad y la trayectoria de Sánchez lo que aconsejan es adoptar todas las precauciones posibles, todas.

Sánchez y su gobierno han demostrado desde el primer día muy poco respeto por las instituciones que, bueno, la justicia especialmente, a la que calificaron como un reducto de la extrema derecha, cuando confirmaron la inhabilitación de Torra, recuerden ustedes lo que se oyó por boca de Adriana Lastra, la princesita del cuento.

¿Cómo puedo explicar el PP un acuerdo en materia de justicia con un gobierno que propone como fiscal general del Estado a una diputada socialista que ha sido ministra y, además, controvertida, y que es lo más sectario que se receta en las farmacias? El primer punto de ese acuerdo debería ser promover a otro perfil para el fiscal general del Estado. ¿Y cómo puedes llegar a acuerdos con quién está promoviendo una reforma del Código Penal para aliviar las condenas por sedición de la que hoy sabemos más datos? Es decir, se trata de crear un subgrupo de sedición con malversación incluida para reducir directamente las penas que están cumpliendo los sediciosos condenados para que tampoco se les pueda atacar por la malversación. No, ya metemos la malversación ahí, eso lo dejamos en 4 años, fuera y a la calle con efectos retroactivos. Claro, tú tienes que pactar con un tío que tiene todo eso entre las manos. No es fácil. No es fácil.

HERRERA, SOBRE LAS PROTESTAS EN LEÓN

Y la economía, los telediarios de ayer eran un catálogo de protestas: los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad de la zona. En León hay 460.000 personas censadas en la provincia, que son 120.000 menos que en el año 60. España tenía 30 millones de habitantes y ahora tiene 45 o 47. El Gobierno, Sánchez está esquivando asuntos económicos, tratando de ganar tiempo, de fingir un control que, por cierto, dista mucho de ser real. Las cifras que vamos conociendo, la evolución del desempleo, con cifras desalentadoras y todos los juegos de artificio que pueda montar Iván Redondo, el del cabezazo, eso no sirve para apuntar en mar de fondo que se está generando en el área económica.

Oiga, las pensiones, esta semana comienza la negociación del Pacto de Toledo donde se había quedado. El Gobierno ha dicho que va a liquidar la reforma que efectuó el PP, pero no ha dicho cómo va a hacer para controlar el crecimiento del gasto en pensiones o cómo va a incrementar los ingresos que hacen falta para equilibrar el sistema que va camino de ser insostenible, que arrastra un déficit creciente. Pues subimos los impuestos más. ¿A quién? ¿Es que más impuestos quiere subir?

El campo, que ya tenía bastantes problemas se ha encontrado con uno más, que es la irrupción de Pablo Iglesias y los malos modos con las organizaciones del sector. Este va a ser el que arregle el campo. Los presupuestos comunitarios se han presentado se van a negociar. Bueno, pues prevén reducir un 14% los fondos de la PAC, la Política Agraria Común. Y ahora España es el segundo país más beneficiado por esos fondos. Ahora empieza la negociación y nosotros ya hemos dicho que no tenemos interés alguno en formar bloque con Francia ni con Alemania, pues que Dios reparta suerte.

HERRERA, SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Y todos los expertos están analizando las pautas que ha marcado el Gobierno para la elaboración de los presupuestos. El proyecto carece aún de apoyo político, necesita de Esquerra, si no no salen adelante, pero es que también carecen de credibilidad económica, es que faltan ingresos para sustentar ese crecimiento del gasto del 3,8. Y seguimos sin saber la cifra del déficit, la real del 2019. Dice: “No es que el propio crecimiento de la economía, nos decía la vicepresidenta Calviño, va a garantizar todo ello, además de que, en fin, esperamos que el ámbito internacional también sea favorable a España”. Ya, ya, ¿pero el crecimiento del 1,6 justifica el 3,8 de gasto? Gasto que es gasto, eh, no es inversión. No estamos hablando de hacer una autopista o un tren, estamos hablando de gastar, subsidiar porque habrá otra de las cosas que tienen entre manos, que es la eterna cantinela de la gente de Podemos es la renta básica que quieren darle a cada uno por el simple hecho de haber nacido. Pues está bien.

Y fíjense cómo están las cosas. La patronal catalana se llama Fomento del Trabajo, la preside Sánchez Llibre, y le pide al Gobierno que meta mano a la Comunidad de Madrid. Aprovechó la última visita de Pedro Sánchez a Barcelona para decir, primero, que suprima el impuesto de patrimonio. Bueno, hasta hí muy normal. Si puede suprimir también el de sucesiones mejor, porque es un robo manifiesto, un robo de Estado. No, lo llamativo fue que pidiera una armonización de la fiscalidad de las autonomías para evitar paraísos fiscales del Estado español. Se estaba refiriendo a la Comunidad de Madrid que es un gran tormento para socialistas y para separatistas porque les pone en evidencia. Madrid creció un 2,6 el año pasado frente al 2 % nacional de media, la tasa de paro de Madrid es inferior al 10 %, la media española se acerca el 14 y, además, ha superado a Cataluña como locomotora de España del PIB. Bueno, y todo eso con una política baja de impuestos. Solución para todo eso: que suban los impuestos, es decir, en lugar de que yo quiero ser tan feliz como ellos, no, no, no, que ellos sean tan desgraciados como yo, que es lo que pide este fenómeno.

Los que viven de masacrar a impuestos a clases productivas, etcétera, etcétera, no pueden tolerar que esto pase en otra parte. En lugar de copiar a Madrid, no, que Madrid sea como nosotros. Fíjense ustedes, es normal que Sánchez Llibre defiende estas indecencias. De los 5,5 millones de ingresos de su patronal, el Foment del Treball, en el 2017, que son las últimas cuentas que han presentado, solo 1,4 proceden de cuotas. Imaginen de dónde viene el resto y, a lo mejor, entonces entienden mejor esta pasión confiscatoria. Todos los que defienden apalear a impuestos a la gente, vaya, qué casualidad, viven de la cosa pública, se llamen Sánchez Llibre o Irene Montero, que van de Robin Hood, pero estos son el Sheriff de Nottingham.