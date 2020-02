"La isla de las tentaciones", a examen: ¿qué opinan los tertulianos de "Herrera en COPE" sobre el programa?

Las revistas de corazón han salido un miércoles más a los kioskos y María José Navarro ha analizado en "Herrera en COPE" las noticias que acaparan las portadas del papel couché. La entrevista que más le ha llamado la atención a nuestra 'Mari Jose' es la que Estefanía ha concedido a la revista "Lecturas" al calor del éxito del programa "La isla de las tentaciones", en el que ella ha participado. Fani Carbajo, como le gusta llamarse, está envuelta en la polémica al ser desleal a su novio con otro de los concursantes del reality. "Estoy rota de dolor", cuenta a la revista. Su novio Cristofer ha tenido que pedir la baja por depresión al estar superado por tanta fama y por las burlas que sufre fruto de la actitud de su novia en la isla. Gestionar y digerir que ambos están en boca de todo el mundo no está siendo nada fácil para ellos. "A veces me agobia y me asusta. Es muy doloroso que algunos se inventen cosas sobre mí", ha contado ella a la revista. Y añade: "Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes".

Pero, ¿merece tanto éxito este programa? Mari José se declara fan total del programa y desvela que habla de él reiteradamente con Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera. A Goyo González, por su parte, no le gusta nada este reality. "Es un programa bien hecho, pero no me gusta. Lo he intentado ver pero no puedo", ha contado en "Herrera en COPE".

Tirando de ironía, Mari José ha dicho que a ella le gusta porque se reconcilia "consigo misma". "¡Me digo 'qué buena chica soy'!", ha dicho entre risas. Y Goyo y ella finalmente han quedado para verlo juntos.

Por último, Maria José Navarro ha valorado la entrevista de Estefanía en la revista Lecturas: "Fany dice que no se va a perdonar lo que le ha hecho a Cristofer. Es normal que no te lo perdones. Dice también que se contuvo con Rubén en la isla, pero en el tercer programa ya se vio todo lo que había que ver. Y por último ha contado que le hace ilusión ser la nueva Belén Esteban ¡Pues no te va a ser fácil!", ha contado.