El error de cálculo de María Jesús Montero, entre los momentos más virales de este martes

Pool / Europa Press / ContactoPhoto

María Jesús Montero es una ministra de Hacienda peculiar. No solo está encargada de gestionar las cuentas que recauda el Estado a los ciudadanos, pues se erigió en este ejecutivo Sánchez-Iglesias en la ministra portavoz que 'aclara' lo que ocurre tras los acalorados consejos de ministros que protagonizan PSOE y Podemos. La forma en la que se expresa ha sido objeto de controversia en multitud de ocasiones, con usuarios que han llegado incluso a criticar su acento andaluz, algo que viene innato en una mujer nacida y criada en Sevilla.

Aun así, algunas de las imprecisiones o expresiones enrevesadas, tan comunes en los políticos que evitan decir lo que de verdad piensan, se han convertido en muletilla frecuente sobre la que la ministra Montero descansa sus frases cargadas de palabras, pero vacías de significado. Muchos de estos momentos se han vuelto célebres en el imaginario político de los españoles y este martes la ministra ha tenido a bien regalarnos un nuevo momento de los que tan solo ella es capaz de generar.

Montero y las cifras: un billón arriba, un billón abajo

Ha ocurrido este martes. Tras un nuevo Consejo de Ministros, y con la novedad de un Marlaska dispuesto a dar explicaciones por el cese fulminante de Pérez de los Cobos, Montero no ha defraudado. En una primera intervención de cerca de un cuarto de hora, la ministra portavoz ha hecho un repaso a las medidas que se van a adoptar, pero con lo que se han quedado las redes ha sido un peculiar momento que a muchos ha recordado a otro instante de bochorno para la hoy ministra:

Montero, ministra de Hacienda:



"Este gobierno ha solicitado en torno al billón de euros, billón y medio..."



Chiqui, ¿qué son 500.000.000.000 euros de diferencia?



Por pedir que no quede... pic.twitter.com/7YXMW1AGV3 — Toni Cantó ������ (@Tonicanto1) May 26, 2020

"Montero, ministra de Hacienda: "Este gobierno ha solicitado en torno al billón de euros, billón y medio..." Chiqui, ¿qué son 500.000.000.000 euros de diferencia? Por pedir que no quede...", se preguntaba Toni Cantó en Twitter. Pero, lejos de ser el único, en comentar el asunto, desde Vox, el diputado por Cádiz respondía a un usuario que mandaba este mensaje: "Montero acaba de decir que el Gobierno le pide a la UE "en torno a un billón, un billón y medio" de euros. Está claro que la exactitud no es lo suyo...".

“Medio billón es poco, chiqui”https://t.co/samhHMz8xR — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) May 26, 2020

"Medio billón es poco, chiqui", contestaba el diputado Agustín Rosety Fernández de Castro. Tanto Cantó como Rosety aludían al mismo momento de la hemeroteca que los españoles todavía recuerdad. Aquello ocurrió cuando María Jesús todavía no era ministra...

Montero, sus presupuestos y el "chiqui"

El momento al que los tuiteros y rivales políticos todavía hoy hacen referencia es cuando con una pasmosa facilidad la hoy ministra explicaba las cuentas y cómo se trabaja con ellas utilizando el afamado 'chiqui', tan popular en el habla de los andaluces:

María Jesús Montero explicaba lo siguiente: "Pasarse en un presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto".

Jesús Hellín / Europa Press / ContactoPhoto

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las calles de España se llenan. El Gobierno y sus miembros encabezan la manifestación de Madrid. Las palabras de Carmen Calvo resuenan: "Nos va la vida". Resulta evidente que la concentración feminista vino acompañada de otros eventos multitudinarios que se celebraron en aquella jornada, la diferencia: fue el único promovido activamente por el Gobierno. Además, este lunes hemos conocido el cese fulminante del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos a manos de un Marlaska que ha querido desligarlo del 8-M.

Precisamente era la Guardia Civil la que se encontraba investigando lo ocurrido en un atestado policial al que COPE ha tenido acceso. Este apunta directamente a la responsabilidad de José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General del PSOE en la región y coordinador de la campaña de Sánchez durante las primarias socialistas de 2017 en Madrid. "La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma", concluye el informe de la Guardia Civil. Franco ya ha sido imputado.

La Guardia Civil se apoya en una noticia de COPE

La Guardia Civil ha elaborado un detallado informe de más de 80 páginas en el que además de hacer un repaso cronológico de lo ocurrido, recoge pruebas varias como declaraciones, mensajes en Twitter o incluso noticias publicadas en los medios. Una de estas noticias con las que el informe apoya su investigación sobre lo que ocurrió el 8-M fue publicada en COPE.es: "El vídeo del 8-M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: “No se besa".

La noticia se recoge de la siguiente manera: "El 1 de abril de 2020, se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada "El vídeo del 8-M, con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: No se besa" en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada el Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la ex ministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir "No se besa, no se besa" a las personas que encabezan la manifestación. Se adjunta DVD, contenido grabación vídeo manifestación en ANEXO XV".

¿Qué dice la noticia de COPE que aparece en el informe?

La Guardia Civil destaca de la noticia publicada por COPE dos elementos: los guantes de látex que, efectivamente llevaban Celaá y Valerio; y la voz de una mujer que alertaba a los allí presentes que no debían besarse. A raíz de este hecho, algunos medios digitales y televisiones han querido deslegitimar el informe por la presencia de noticias como la de COPE. Hasta tal punto ha llegado que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha compartido en sus redes la siguiente noticia del medio "infoLibre".

Noticia retuiteada por Adriana Lastra en la que se pone en duda la legitimidad del informe

Tras el revuelo generado y el ataque a la imagen de COPE, nos vemos en la obligación de explicar qué dice exactamente nuestra noticia y por qué no contiene ningún tipo de bulo o desinformación como se ha afirmado.

Las recomendaciones a los manifestantes: "No se besa"

El objeto de la noticia publicada por COPE el 1 de abril era destacar cómo en la cabecera de la manifestación del 8-M, donde se encontraban destacados miembros del Gobierno, alguien lanzó un grito de aviso: "No se besa", se escuchó decir a una mujer en un momento dado. El vídeo empezó a circular por las redes y desde COPE certificamos que se trataba de un hecho real al encontrar el momento exacto en un vídeo publicado por la agencia de noticias Europa Press:

[Se puede escuchar a partir del minuto 1:40, del vídeo original, grabado por la agencia de noticias Europa Press]

Vídeo COPE.es

De este vídeo se hicieron eco en su día diputados del PP como Bea Fanjul:

Nunca un beso fue tan letal.



Lo sabían, nos mintieron.



pic.twitter.com/baUcwDV7b4 — Bea Fanjul (@bea_fanjul) April 1, 2020

La polémica de los guantes morados que sí llevaban Celaá y Valerio

Otro de los asuntos a los que el informe de la Guardia Civil apunta y que ha generado debate en las redes sociales, con críticas a la información ofrecida por COPE en su momento, ha sido el relativo a los guantes que la ministra Celaá y la ex ministra Valerio sí llevaron durante la manifestación. En el artículo que recoge en informe se explica lo siguiente:

"Algunas noticias han causado gran estupor, como la de los guantes morados que portaban la ministra Celaá y la exministra Valerio. Estos resultaron ser parte del atuendo habitual de las manifestaciones feministas y no una medida preventiva frente al coronavirus como muchos apuntaron".

Además, en la noticia insertamos un vídeo del verificador de noticias falsas y bulos conocido como 'Maldita.es':

Las críticas recibidas por COPE

Tanto algunos usuarios en las redes como otros medios de comunicación de gran alcance se han hecho eco de la aparición de la noticia de COPE en el informe de la Guardia Civil. Entendemos que cuando en este se afirma que "en la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada el Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la ex ministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir "No se besa, no se besa" a las personas que encabezan la manifestación", se ha podido pensar que desde COPE compartimos un bulos sobre el motivo por el que Celaá y Valerio portaban guantes en la manifestación del 8-M.

La realidad es justo la contraria. En la noticia que algunos califican como "un cóctel de errores y bulos" exponemos que se lanzaron advertencias a los manifestantes sobre el peligro de besarse públicamente. Y aclaramos lo ocurrido con los guantes de látex, algo que ya se había explicado en COPE en esta noticia publicada el 11 de marzo de este mismo año:

¿Por qué Celaá y Valerio llevaron guantes durante la manifestación del 8M?

Otros medios como el diario ABC publicaron la misma noticia:

«Que no se besa»: las indicaciones a la cabecera del PSOE en la marcha del 8-M

3. El tremendo despiste de Reyes Maroto en Moncloa que las redes no han pasado por alto

Emilio Naranjo / EFE

La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha protagonizado un momento embarazoso en la rueda de prensa ministerial que ha tenido lugar en La Moncloa este martes. Al referirse al Centro de Control de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés), Maroto ha tenido un desliz y ha pronunciado AC/DC, como si del popular grupo musical se tratase. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de un momento que ha ganado viralidad al instante.