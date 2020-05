La imprecisión de María Jesús Montero que recuerda uno de sus momentos más bochornosos: "Medio billón, chiqui"

María Jesús Montero es una ministra de Hacienda peculiar. No solo está encargada de gestionar las cuentas que recauda el Estado a los ciudadanos, pues se erigió en este ejecutivo Sánchez-Iglesias en la ministra portavoz que 'aclara' lo que ocurre tras los acalorados consejos de ministros que protagonizan PSOE y Podemos. La forma en la que se expresa ha sido objeto de controversia en multitud de ocasiones, con usuarios que han llegado incluso a criticar su acento andaluz, algo que viene innato en una mujer nacida y criada en Sevilla.

Aun así, algunas de las imprecisiones o expresiones enrevesadas, tan comunes en los políticos que evitan decir lo que de verdad piensan, se han convertido en muletilla frecuente sobre la que la ministra Montero descansa sus frases cargadas de palabras, pero vacías de significado. Muchos de estos momentos se han vuelto célebres en el imaginario político de los españoles y este martes la ministra ha tenido a bien regalarnos un nuevo momento de los que tan solo ella es capaz de generar.

Montero y las cifras: un billón arriba, un billón abajo

Ha ocurrido este martes. Tras un nuevo Consejo de Ministros, y con la novedad de un Marlaska dispuesto a dar explicaciones por el cese fulminante de Pérez de los Cobos, Montero no ha defraudado. En una primera intervención de cerca de un cuarto de hora, la ministra portavoz ha hecho un repaso a las medidas que se van a adoptar, pero con lo que se han quedado las redes ha sido un peculiar momento que a muchos ha recordado a otro instante de bochorno para la hoy ministra:

Montero, ministra de Hacienda:



"Este gobierno ha solicitado en torno al billón de euros, billón y medio..."



Chiqui, ¿qué son 500.000.000.000 euros de diferencia?



Por pedir que no quede... pic.twitter.com/7YXMW1AGV3 — Toni Cantó ������ (@Tonicanto1) May 26, 2020

"Montero, ministra de Hacienda: "Este gobierno ha solicitado en torno al billón de euros, billón y medio..." Chiqui, ¿qué son 500.000.000.000 euros de diferencia? Por pedir que no quede...", se preguntaba Toni Cantó en Twitter. Pero, lejos de ser el único, en comentar el asunto, desde Vox, el diputado por Cádiz respondía a un usuario que mandaba este mensaje: "Montero acaba de decir que el Gobierno le pide a la UE "en torno a un billón, un billón y medio" de euros. Está claro que la exactitud no es lo suyo...".

"Medio billón es poco, chiqui", contestaba el diputado Agustín Rosety Fernández de Castro.

"Medio billón es poco, chiqui", contestaba el diputado Agustín Rosety Fernández de Castro. Tanto Cantó como Rosety aludían al mismo momento de la hemeroteca que los españoles todavía recuerdad. Aquello ocurrió cuando María Jesús todavía no era ministra...

Montero, sus presupuestos y el "chiqui"

El momento al que los tuiteros y rivales políticos todavía hoy hacen referencia es cuando con una pasmosa facilidad la hoy ministra explicaba las cuentas y cómo se trabaja con ellas utilizando el afamado 'chiqui', tan popular en el habla de los andaluces:

María Jesús Montero explicaba lo siguiente: "Pasarse en un presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto".

¿Cuánto es un billón de euros?

Es por este momento por el que no ha falta do quien trace una de las líneas rectas que tanto gustan a Carmen Calvo y relaciones ambos instantes de la vida política de Montero. Su ligereza a la hora de hablar de cifras tan abultadas resulta cuanto menos sorprendente y este martes al hablar de un billón de euros o un billón y medio casi como si no existiese diferencia, se ha sembrado algo de escándalo.

Para que lo tengan claro, un billón de euros corresponde a 1.000.000.000.000 de euros en Europa (un millón de millones) y a 1.000.000.000 de euros en Estados Unidos, lo que equivale a mil millones.

Si tenemos en cuenta que la ministra Montero ha hablado usando la escala europea, comprendemos que prácticamente ha igualado 1.000.000.000.000 de euros con 1.500.000.000.000, con la ligera diferencia de 500.000.000.000. Es decir que en tan solo una frase ha despreciado 500 mil millones de euros, vamos, casi nada.

