La entrevista de Herrera al cardenal Juan José Omella, entre lo mejor de este miércoles

El Cardenal Juan José Omella, nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde se ha definido como un "hombre que sigue al Papa sea quien sea y a través de él a Jesucristo", que es a quien él ha entregado su vida "como buen cristiano" que quiere ser.

El Cardenal Omella ve el momento que vive la Iglesia en España "con mucha alegría y con mucha esperanza". Parafraseando a don Fernando Sebastián, ha dicho que los tiempos "convulsos son apasionantes".

Rafael Cano estuvo a punto de quedarse aislado en el complejo la noche del 24 de febrero, cuando se confirmó el primer positivo por coronavirus del ciudadano italiano de 69 años: "Por 10 minutos no me quedé confinado". Quiso volver de inmediato para ayudar a sus compañeros, pero ya la Policía había acordonado la zona. Sin embargo, cuando en los siguientes días se permitió el acceso y salida del personal, no dudó en entrar. "Hemos trabajado todos como un piña, ha habido un compañerismo bestial y también es de elogiar la actitud de la empresa", ha relatado este miércoles en La Mañana en Canarias de COPE, mientras bromeaba: "Ya nos podía haber tocado la Primitiva".

Falta apenas un mes para la Semana Santa y el sector turístico trabaja para “salvar” uno de los puntos fuertes de la temporada. “Hay mucha preocupación ahora mismo”, reconoce a COPE el consultor Domènec Biosca. Inquietud porque los hoteleros y las agencias de viajes empiezan a notar los efectos del coronavirus. En la recepción de un céntrico hotel de lujo de Madrid nos cuentan que ya se han producido algunas cancelaciones de turistas asiáticos y norteamericanos, sobre todo. A David Morales, director del hotel Lopesan Costa Meloneras en Gran Canaria, lo que le preocupa es que “no se están generando nuevas reservas”. Se calcula que han caído más del 20% en el segmento vacacional y por encima del 50% en el de negocios. Se están suspendiendo todas las convenciones porque las empresas no quieren poner en riesgo a sus trabajadores.

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, dedica su monólogo de este lunes a la polémica por la nueva Ley de Libertad Sexual que va a poner en marcha el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Entre machotes y políticos que hablan demasiado. La polémica política del dia va de “machotes” y de políticos, que son la mayoría (sobre todo si hablamos del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias), que hablan demasiado.

La salida de Oriol Junqueras de la prisión de Lledoners este martes ha provocado más enfado que sorpresa en el Ministerio Público. Sabían que esto podía pasar, que iba a pasar, cuentan a COPE fuentes fiscales. Por eso, el Ministerio Público pidió al Tribunal Supremo que aplicase el período de seguridad, que establece que el preso no pueda acceder al tercer grado hasta cumplida la mitad de la condena. Y se puede aplicar en casos en los que la condena es superior a cinco años, como prevé el artículo 36.2 del Código Penal.