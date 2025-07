La tradición familiar de un vecino andaluz que implantó tras el COVID y que sigue manteniendo hoy: lo que le pasó, un "espectáculo"

En el 900.50.60.06 le planteamos a nuestros 'Fósforos' temas muy variados y dispares. Queremos que nos cuenten, en este caso, planes alternativos. Cosas que hace con su mujer, con su familia, con amigos... que se salen de lo común.

El primer oyente, llamado Paco, nos cuenta que con su grupo de amigos de toda la vida solamente iban de bares. Con el COVID "uno de nuestros amigos nos plantea irnos de ruta de senderismo. Nunca ninguno lo había hecho. Nos apuntamos. Todos valientes. Con niños incluidos. Y la madre de un amigo". También dos perros.

Añade que la ruta la querían tranquilita y fácil. Cuando arrancaron "nuestro matrimonio amigo especialista empezaron a dudar del camino. Había mucha maleza. Y nos perdimos. Sin cobertura. Con ataques de ansiedad. A las 18h de la tarde. Y sin cobertura. Los niños empezaban a gritar. Un espectáculo".

Pese a ello, han repetido. Y los niños dicen que "quieren perderse". El testimonio de Marian también es muy particular. Llama desde un pueblo madrileño. Su familia es muy creativa. Juegan siempre a las cartas y "la gente joven de la familia, los adolescentes, nos regalaron a mi hermana y a mí a una escape room. Nos fuimos ahí a la aventura. Esto fue justo después de la pandemia. Llevábamos mascarillas. Y llegamos a un sitio próximo al puente de Segovia, en Madrid".

Era como un bar cutre, según explica. Una persona les dijo cómo iba a ir lo de la escape room. El bar tenía unas escaleras. Bajan al sótano. "Y nos meten en una habitación y nos cierran la puerta. Teníamos que encontrar la llave. Estaba decorada como un poco antigua. Máquinas de escribir antiguas".

Pero es que su anécdota continúa: "Empezamos a buscar. Había una mesa. Estábamos abanicándonos. Íbamos con las niñas y nos sacaron en 5 minutos. Me encantó, pero no me dejaron participar".

TRAVESÍAS DE AGUAS ABIERTAS, LA GRAN AFICIÓN DE ROSA

El plan de Rosa es realizar competiciones en el mar. Travesías de aguas abiertas. Como ir todas las personas a la boya y volver. Y a sus 64 años, lo hace de maravilla. Todo empezó un día cualquiera charlando con unos amigos en la piscina. Ahora, es una gran afición para ella.

Por último, recogemos el testimonio de Maite. Esta 'Fósfora' cuenta que hay unas cuevas que, cuando ella fue, no estaban preparadas para ir con guía. Fue toda una aventura. Iban preparados con cuerdas, linternas, por si se perdían. Dejar huella. Fue una experiencia que no olvidó.

Queremos recordar otra anécdota muy divertida que nos contaba un 'Fósforo'. Viene a raíz de la pregunta que hicimos sobre las supersticiones. Es la historia de José María.

Se fue de viaje. Cargó sus maletas. Fueron a un bar, pidieron una botella de vino, y les sirvió el camarero con el reverso de la mano mirando hacia abajo.

Un amigo suyo que iba le dijo que, con eso, "ya la habíamos cagao. Se nos rompió el coche. Y el remate es que se nos perdieron las maletas. Fue todo mal". Así, ese gesto que tuvo el camarero... cambiaría, bajo su punto de vista, el futuro de ese viaje. Se fueron encadenando una serie de circunstancias que no acabaron bien. Escucha aquí la sección íntegra.