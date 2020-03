Sigue en directo la entrevista al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omella, en TRECE

Antonio Jiménez entrevista esta noche a partir de las 22.15H en “El Cascabel” de TRECE al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. El Cardenal Omella responderá a las cuestiones de actualidad en la Iglesia y en la sociedad y hablará sobre la aplicación de las directrices del Santo Padre para favorecer la evangelización, la comunión y la cultura del encuentro.

El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha sido elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2020-2024. El nombramiento ha tenido lugar este martes 3 de marzo en el marco de la CXV Asamblea Plenaria que se celebra en Madrid. El cardenal Omella sustituye en el cargo al arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez Pérez, que ocupaba este cargo desde el año 2014.

Un total de 87 electores (cuatro cardenales, doce arzobispos, 48 obispos, 18 obispos auxiliares y cinco administraciones) han tenido en su mano la elección del cargo. De los 87, un total de 55 han votado por la opción de Monseñor Omella, siendo elegido en segunda votación por mayoría absoluta.

Don Juan José Omella ha dado las gracias a los obispos por la confianza depositada en él: “Entro en este camino con temblor, porque nunca he sido presidente. Lo haré fijándome en mis predecesores y más concretamente en Don Ricardo, siempre prudente y en comunión con todos, y con gran amor a este mundo que nos toca vivir. No podemos servir a una sociedad o a una iglesia si no amamos”.