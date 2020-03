Habla uno de los trabajadores del hotel de Adeje: "Ya nos podía haber tocado la Primitiva"

La situación del H10 Costa Adeje Palace, donde se alojaban los seis clientes que hasta el momento han dado positivo por coronavirus en Tenerife, va poco a poco recuperando la normalidad. Pese a seguir en aislamieno preventivo, el medio millar de turistas que permanece en él ya ha asumido la situación "con resignación". Es el caso de casi el 95 % de ellos, según el testimonio de uno de los trabajadores del hotel.

Rafael Cano estuvo a punto de quedarse aislado en el complejo la noche del 24 de febrero, cuando se confirmó el primer positivo por coronavirus del ciudadano italiano de 69 años: "Por 10 minutos no me quedé confinado". Quiso volver de inmediato para ayudar a sus compañeros, pero ya la Policía había acordonado la zona. Sin embargo, cuando en los siguientes días se permitió el acceso y salida del personal, no dudó en entrar. "Hemos trabajado todos como un piña, ha habido un compañerismo bestial y también es de elogiar la actitud de la empresa", ha relatado este miércoles en La Mañana en Canarias de COPE, mientras bromeaba: "Ya nos podía haber tocado la Primitiva".

Los siete positivos en coronavirus siguen en buen estado de salud El último huésped del hotel del Sur de Tenerife en contagiarse es un ciudadano británico Santa Cruz de Tenerife 03 mar 2020 - 17:44

Cano asegura que no se han sentido preocupados por su propia salud: "Hemos tomado precauciones, como lavarnos las manos a cada rato y tomando cierta distancia, ya es algo de rutina". Los clientes también colaboran, dentro de una situación de normalidad. "Se han tranquilizado y ayer incluso estuvieron bailando con música en vivo", comenta como anécdota.

Para este trabajador, sin embargo, la prensa amarilla británica está perjudicando al turismo en las islas con noticias alarmantes que no se corresponden con la realidad: "Nos ha hecho mucho daño y estamos indignados".