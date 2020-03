Cardenal Juan José Omella, en COPE: "La gente está necesitada de esperanza"

El Cardenal Juan José Omella, nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde se ha definido como un "hombre que sigue al Papa sea quien sea y a través de él a Jesucristo", que es a quien él ha entregado su vida "como buen cristiano" que quiere ser.

El Cardenal Omella ve el momento que vive la Iglesia en España "con mucha alegría y con mucha esperanza". Parafraseando a don Fernando Sebastián, ha dicho que los tiempos "convulsos son apasionantes".

"Es un momento apasionante para salir, como dice el Papa, para ser Iglesia en salida, para ser testigos de un tesoro que llevamos desde siglos en el corazón y en las manos. Y eso entregarlo a la sociedad sin imponerlo, libremente, porque la gente está necesitada de esperanza, está necesita valores", ha dicho el Cardenal Omella.

El nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal se ha pronunciado sobre el proyecto de Ley de Educación que ha aprobado el Gobierno. En este sentido, ha dicho que "la educación corresponde a los padres porque es la célula básica de la sociedad", de modo que al Estado le corresponde, subsidiariamente, intervenir cuando no hay iniciativa privada.

Sobre las voces que apuntan a que él era el candidato preferido por el Gobierno, el Cardenal Omella ha bromeado porque "todos ponemos sambenitos y hacemos interpretaciones". "Creo que tenemos que ser sencillos, alegres, pero tampoco dejarnos influenciar demasiado por los comentarios", ha manifestado.

El Arzobispo de Barcelona también se ha pronunciado sobre Cataluña. En este sentido, ha insistido en la necesidad de "crear puentes" porque la "misión que tiene todo cristiano y todo ciudadano es buscar no la confrontación, sino la comunión".

El Cardenal Omella ha advertido que "cuando uno apuesta por la comunión, siempre hay gente que quiere confrontación", pero, "en el fondo, ¿no fue Jesucristo un poco esto?", se ha preguntado.

El nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal ha defendido la separación entre religión y política, "pero no la beligerancia. Eso de yo me hago contra la Iglesia o la Iglesia contra el Estado a mí no me gusta. No tenemos que ir contra, sino tender las manos para caminar juntos", ha defendido.

EFE/Víctor Lerena

Sobre la eutanasia que defiende el Gobierno, el Cardenal Omella ha dicho que "es un tema muy serio que desafía no solo a la Iglesia, sino a toda la sociedad". En este sentido, ha dicho que son los médicos los que "están para ayudar a vivir y no para morir".

"Cuando uno padece mucho, no lo puede soportar y los dolores le asustan. Pero los médicos nos dicen que hoy en día con los cuidados paliativos y con tanta medicina como hay para evitar el dolor, el hombre puede tener una vida mucho más hermosa, sin tanto sufrimiento", ha argumentado el Cardenal Omella.

"Lo que es técnico corresponde a los técnicos, lo que es política corresponde a los políticos, pero lo que toca el ámbito también de la conciencia, lo que toca el tema antropológico y de la moral, nosotros, como cristianos, como ciudadanos, tenemos también nuestros derecho a opinar, no a imponer, pero sí a opinar", ha concluido el nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Española.