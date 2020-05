La definición de Herrera para Lastra, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

"Ayer [por este miércoles] también fue un día en el que además, cómo no, dio lo mejor de sí esta portavoz permanentemente malencarada y que parece nacida de cualquier área de polígono", ha dicho Herrera en referencia a Adriana Lastra, "que no tuvo ningún reproche para Gabriel Rufián (ERC), que había votado que no, y los dejó todos para quien se abstuvo y, por tanto, franqueó la puerta a esa prórroga del estado de alarma".

"Fíjense ustedes en el Partido Socialista", ha continuado Herrera, "que ha tenido portavoces de altura como Carlos Solchaga, mi llorado e inolvidable amigo Eduardo Martín Toval, Pérez Rubalcaba, Almunia, José Antonio Alonso o la propia Soraya Rodríguez, y que, si se los compara ahora con esta Adriana Lastra, tenemos el símil perfecto de la degeneración absoluta de la política del principal partido de España en años al frente del poder".

La exdiputada Rosa Díez ha lanzado un auténtico dardo envenenado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tras el viraje que ha protagonizado esta semana en el Congreso de los Diputados, dando su apoyo al Gobierno de Sánchez para prorrogar, por cuarta vez, el estado de alarma.

Anabel Alonso ha vuelto a ser protagonista de las redes sociales, Tras su constante negativa a comienzos de la crisis sobre la existencia de algún tipo de riesgo en España por la crisis del coronavirus , ahora la actriz se centra en intentar conseguir que los políticos dejen a un lado cualquier tipo de medida o debate político relacionado con la economía para centrarse solamente en aspectos sanitarios.

Esta tarde de jueves hemos conocido la noticia de la dimisión de Yolanda Fuentes, Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta se producía tan solo un día después de haber anunciado que Madrid solicitaría el pase a la Fase 1 de la desescalada. Tras la dimisión, Ayuso ha comunicado que su sustituto y quien liderará el Plan COVID-19, será el exdirector del hospital de IFEMA, Antonio Zapatero.

En su intervención de ayer (6 de mayo) recordó el aniversario del asesinato de Tomás Caballero hace 22 años, compañero de partido en UPN, por la banda terrorista ETA. Además Adanero le preguntó a Sánchez si "ha merecido la pena" el apoyo de "los que celebraron aquel asesinato y nunca lo condenaron", en referencia a EH Bildu y su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.