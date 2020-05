Herrera: "Adriana Lastra es el símil perfecto de la degeneración absoluta del PSOE"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha comentado el pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados en el que el Gobierno de Pedro Sánchez logró sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma.

El comunicador de COPE ha señalado que la decisión de Ciudadanos de dar su apoyo al Ejecutivo "puede inaugurar un nuevo escenario". "Algunos ya se frotan las manos pensando que podría sustituir a Esquerra Republicana de Catalunya" como socio del Gobierno, ha señalado Herrera, algo que, no obstante, "crea un extraño maridaje con Podemos". En particular, ha dicho Herrera, el movimiento de Inés Arrimadas "podría provocar cambios en algunos gobiernos autonómicos, como en la Comunidad de Madrid, donde la relación entre Ayuso (presidenta) y Aguado (vicepresidente) es bastante mejorable".

Lo mismo podría suceder, ha apuntado el presentador de 'Herrera en COPE', en Castilla y León (particularmente por la presencia de Francisco Igea), Murcia o incluso Andalucía. "Sería un escándalo que los socialistas, que han dejado España por los suelos, se hicieran también con el control de regiones que están funcionando razonablemente bien con presidentes que tienen aceptación mayoritaria de ciudadanos", ha afirmado Herrera.

"Ayer [por este miércoles] también fue un día en el que además, cómo no, dio lo mejor de sí esta portavoz permanentemente malencarada y que parece nacida de cualquier área de polígono", ha dicho Herrera en referencia a Adriana Lastra, "que no tuvo ningún reproche para Gabriel Rufián (ERC), que había votado que no, y los dejó todos para quien se abstuvo y, por tanto, franqueó la puerta a esa prórroga del estado de alarma".

"Fíjense ustedes en el Partido Socialista", ha continuado Herrera, "que ha tenido portavoces de altura como Carlos Solchaga, mi llorado e inolvidable amigo Eduardo Martín Toval, Pérez Rubalcaba, Almunia, José Antonio Alonso o la propia Soraya Rodríguez, y que, si se los compara ahora con esta Adriana Lastra, tenemos el símil perfecto de la degeneración absoluta de la política del principal partido de España en años al frente del poder".

Lastra llama "cacatúa" a García Egea

La portavoz parlamentario del grupo socialista, Adriana Lastra, ha expresado este miércoles su malestar desde la tribuna del Congreso por las interrupciones del diputado del PP Teodoro García Egea durante su intervención y, sin nombrarlo explícitamente, le ha tildado de "cacatúa".

"¿Podría mencionarnos, por favor, usted (refiriéndose a Pablo Casado) o la cacatúa que tiene detrás (en alusión a Teodoro García Egea), que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo...?", ha dicho la portavoz socialista durante su discurso, dirigiéndose a los diputados del PP.

La expresión de la portavoz socialista ha levantado revuelo en la bancada popular y ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a tomar la palabra por primera vez durante la sesión de este miércoles para pedir silencio.

Lastra ha dirigido prácticamente todo su discurso a Casado, a quien ha preguntando en qué informe se basa para decir que el confinamiento no tiene sentido.