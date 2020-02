La defensa de Monseñor Argüello de la "dignidad de la vida humana", entre lo más destacado de este martes

El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Confederación Episcopal Española,Monseñor Luis Argüello, ha defendido los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia. Rechaza esta práctica apelando a "la radical dignidad de la vida humana en todo momento y toda circunstancia". El secretario general ha puesto los cuidados paliativos como forma de hacer frente a las enfermedades incurables y ha rechazado la eutanasia, cuya regulación llega al Congreso con una proposición de ley del PSOE. Es la tercera vez en la historia de la democracia que se propone esta ley.

Carmen tiene 88 años, un cáncer avanzado que le diaganosticaron hace un año y no puede caminar pero rendirse según explica a COPE “es de cobardes”. No quiere ni oír hablar de eutanasia, Carmen quiere vivir. A esas ganas contribuyen los cuidados paliativos que recibe desde hace cinco meses en un centro especializado en la Comunidad de Madrid. “No yo no abandono nada. El día que Dios quiera vale, vale pero si no yo no me voy a quitar la vida. Yo quiero vivir” asegura desde su cama de hospital en la Fundación Vía Norte Laguna donde recibe el cuidado físico, emocional y espiritual que necesita en esta etapa final de su vida.

Clara tiene 'hijos' nuevos todos los días. Y pueden llegar a ser una decena, aunque no son sus hijos de verdad. Según ella, como solo tuvo uno, "el de arriba" ha decidido que pueda ser madre de muchos otros. Pasa todo el día rodeada de bebés. Es Supervisora de Neonatología en el Hospital San Francisco de Asís y te crees cuando dice que lo que más le gusta de su trabajo es "desde que empieza hasta que termina". Clara Roldán acude todos los días a su trabajo en la Unidad de Neonatología, donde se cuida de los bebés que nacen antes de lo esperado y necesitan un tratamiento especial. Primero se lava las manos, limpia sus gafas y ya va mirando que tal van "sus niños", "si han cogido peso, o por el contrario han perdido, si están mis compañeras poniendo alguna vía...".

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, recuerda al periodista David Gistau. Esta mañana los familiares, amigos y compañeros de profesión han dado el último adiós al periodista David Gistau que falleció durante la noche del domingo. Gistau compartió micrófono en los estudios de COPE con Expósito, quien lo ha recordado hoy junto a su familia, han repasado las virtudes del periodista. Yo he tenido la suerte de estar un ratito sonriendo con su madre y sus hermanas. Con la madre hemos repasado distintos episodios desde lo bruto que era, en lo físico, en lo personal y en lo periodístico. Era bastante complicado discutir con él porque imponía, aunque luego acababa cediendo.

¿Qué tal estamos? Son las 08:00, son las 07:00 en Canarias. Hoy es martes. Es 11 de febrero del 2020 y si quiere usted saber el último parte, conocer el último parte del coronavirus, si acaso le inquieta, si es de aquellas personas que cree que salir a la calle o tocar a alguien en el hombro, más si es chino, le puede traer un disgusto, bueno, sepa, en fin, vamos, que se está estudiando un nuevo posible caso de coronavirus en nuestro país. El contexto es sórdido, eh. Esta pasada noche se activaba un protocolo de coronavirus después de que los servicios sanitarios recibieran una llamada en Valladolid. Era una llamada que procedía de un club de alterne y una de las empleadas que había llegado de China hacía unos días se encontraba mal, tan mal que tenía mareos y vómitos. Se la han llevado en ambulancia, el local ha sido desalojado, van a hacer los análisis preceptivos y luego suponemos que habrá que ver el personal que en semejante local y en semejantes circunstancias hayan podido tener contacto con la chica porque a esos sitios se va a tener contacto fundamentalmente, así que lo mismo más de uno va a tener que dar explicaciones en casa. A todos los que le entren una fiebre ahora por Valladolid y estas cosas. También hay un niño de 7 años que está en observación en Mallorca.