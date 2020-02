El verdadero significado de ser madre: "Es la esencia..."

Clara tiene 'hijos' nuevos todos los días. Y pueden llegar a ser una decena, aunque no son sus hijos de verdad. Según ella, como solo tuvo uno, "el de arriba" ha decidido que pueda ser madre de muchos otros. Pasa todo el día rodeada de bebés. Es Supervisora de Neonatología en el Hospital San Francisco de Asís y te crees cuando dice que lo que más le gusta de su trabajo es "desde que empieza hasta que termina".

Clara Roldán acude todos los días a su trabajo en la Unidad de Neonatología, donde se cuida de los bebés que nacen antes de lo esperado y necesitan un tratamiento especial. Primero se lava las manos, limpia sus gafas y ya va mirando que tal van "sus niños", "si han cogido peso, o por el contrario han perdido, si están mis compañeras poniendo alguna vía..."

Después vienen los verdaderos padres de los bebés, y también decide dedicarles tiempo a ellos, "para que se relajen" y sean conscientes del regalo tan grande que han recibido, y que no vean como una tristeza el nacimiento de su hijo. La etapa en la incubadora va a durar poco y es "como si estuviera en la tripa de la mamá pero con técnicas".

De dos células fíjate lo que sale

Le encanta este trabajo, y eso se queda corto porque es su "vocación" desde que tiene uso de razón. Asegura que es "un honor" poder ayudar en los primeros días de vida -fuera de la mamá- y en lo que llama el "mayor misterio que es una nueva vida. De dos células fíjate lo que sale".

Dice que cada vez que ve nacer un niño "es como si fuera el primero" y que "me emociono y se me saltan las lágrimas porque digo ''madre ma otra vida nueva'". Hace una pausa -que dice mucho- cuando expresa lo que significa para ella la vida: "Para mí la vida es el camino que hay que andar... para llegar a lo más esencial, a la verdad profunda".

El regalo de ser madre

Además, Clara es madre. Injustamente -por razones de narrativa- lo ponemos en segundo lugar, pero para ella es "la esencia de ser mujer". Lógicamente, en su trabajo, recuerda con frecuencia cuando le tocó a ella: "Es una sensación tan especial, tan maravillosa y tan buena, que te regenera por dentro y por fuera. Ser madre es para mí la esencia de la mujer. Que habrá mujeres que no quieren tener hijos y yo a esas mujeres las aplaudo. Porque si no los quieres tener y no te vas a sentir como se debe sentir una madre, creo que es mejor no tenerlos".

Te regenera por dentro y por fuera

Tuvo a su hijo cuando tenía 26 años: "Me acuerdo perfectamente, le miré la carita y dije: 'ay tiene cara de llamarse Alejandro'. Y así se llama: Alejandro. Me miraba con esos ojos tan expresivos y yo decía: 'sí, soy mamá'. Luego me lo puse pegado a mi cuerpo, lo que ahora llamamos 'piel con piel'. Me le puse conmigo y era como... ya está. Llevábamos unidos 9 meses y desde ahí, ya no nos íbamos a separar nunca. Físicamente sí, pero el lazo de unión que tienes con tu hijo, es una comunión primera que no la dejas nunca".

"Ser madre ha sido desde el principio una prueba de fuego, porque yo era muy joven y pensaba que no iba a ser capaz. Me decía todo el mundo: 'tú como trabajas con niños qué bien se te va a dar'. Claro, la primera vez que mi bebé vomitó, creía que me moría. No es lo mismo cuidar a los ajenos que cuidar al propio. Luego ha sido al revés, la vida me ha dicho: 'ves como sí que se parece'. Pero al principio decía: madre mía qué hago con esto, qué responsabilidad tan grande, ¿lo sabré hacer? Y día a día lo vas haciendo, y lo haces por amor".

El amor. "Dices 'es que el amor es muy grande, con esa palabra dices muchas cosas...'. Sí claro. Porque con decir 'amor', todos tendríamos que saber recibir lo que estás comunicando: el amor grandioso. Ser madre es lo más grande".

