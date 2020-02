El homenaje de Expósito a Gistau: “La verdad es que era tan entrañable como parecía”

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, recuerda al periodista David Gistau. Esta mañana los familiares, amigos y compañeros de profesión han dado el último adiós al periodista David Gistau que falleció durante la noche del domingo.

Gistau compartió micrófono en los estudios de COPE con Expósito, quien lo ha recordado hoy junto a su familia, han repasado las virtudes del periodista. Yo he tenido la suerte de estar un ratito sonriendo con su madre y sus hermanas. Con la madre hemos repasado distintos episodios desde lo bruto que era, en lo físico, en lo personal y en lo periodístico. Era bastante complicado discutir con él porque imponía, aunque luego acababa cediendo.

También, el presentador de 'La Linterna' ha rrevivido los momentos de humor en antena. Hemos recordado aquella vez que nos partimos "la caja" con el periodista Carlos Alsina y tuvimos que cortar porque era imposible que nadie dejara de reírse a carcajadas en el directo. También hemos recordado su "cultura enciclopédica", completamente francófona, así como la envidia que nos tuvo, al equipo de los "boinas verdes" cuando volvimos de Mosul o la pieza que les hizo bajo el título "Los hombres de Expósito", simulando a "Los hombres de Paco". La verdad es que era tan entrañable, y tan bruto como parecía.

Y, charlando con la madre, llegamos a la misma conclusión sobre David Gistau, es que desde donde esté, seguro que estará diciendo “ pero...¿ os dais cuenta de lo que está escribiendo y lo que está contando? me queréis dejar en paz que ya me he muerto, iros por ahí”. Seguro que es lo que está pensando, Gistau en estado puro.

David ha sido bruto hasta para morirse.