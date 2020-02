Herrera: "La apología que hay que prohibir es la de ETA, pero para el Gobierno Franco es más peligroso"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal estamos? Son las 08:00, son las 07:00 en Canarias. Hoy es martes. Es 11 de febrero del 2020 y si quiere usted saber el último parte, conocer el último parte del coronavirus, si acaso le inquieta, si es de aquellas personas que cree que salir a la calle o tocar a alguien en el hombro, más si es chino, le puede traer un disgusto, bueno, sepa, en fin, vamos, que se está estudiando un nuevo posible caso de coronavirus en nuestro país.

El contexto es sórdido, eh. Esta pasada noche se activaba un protocolo de coronavirus después de que los servicios sanitarios recibieran una llamada en Valladolid. Era una llamada que procedía de un club de alterne y una de las empleadas que había llegado de China hacía unos días se encontraba mal, tan mal que tenía mareos y vómitos. Se la han llevado en ambulancia, el local ha sido desalojado, van a hacer los análisis preceptivos y luego suponemos que habrá que ver el personal que en semejante local y en semejantes circunstancias hayan podido tener contacto con la chica porque a esos sitios se va a tener contacto fundamentalmente, así que lo mismo más de uno va a tener que dar explicaciones en casa. A todos los que le entren una fiebre ahora por Valladolid y estas cosas. También hay un niño de 7 años que está en observación en Mallorca.

Las derivadas de todo ello, por ejemplo, tienen que ver con el Mobile, el Congreso del Mobile. Hay bajas, pero es que lo último que sabemos es que Telefónica, Vodafone y Orange se van a reunir esta mañana para estudiar si se dan de baja no se dan de baja en el Mobile. Son las cuatro mayores operadoras de Europa. También Sonia ayer, además ya saben, Ericsson y alguno más. ¿Esto pone en peligro el Congreso? Pues no sabemos, pero, hombre, fácil no lo pone.

De la guerra política esta mañana les explicaba la importancia que tiene. ¿Por qué tiene importancia lo que pasa en Cataluña aunque usted no esté en Cataluña y le importe relativamente poco lo que pasa en Cataluña? Porque es una pieza del cubo este de Rubik que como no quede bien encajada, la verdad, como no esté en ese momento bien encajada no sale el cubo.

La prueba de todo ello es que han adelantado las elecciones Urkullu y Feijóo para el día 5 de abril, que es Domingo de Ramos, es decir, que además de salir la Borriquita, hay que ir a votar en esos en esos lugares. ¿Y por qué? Pues es por establecer un cortafuegos respecto a la política nacional que está contaminada por los pactos de Sánchez con el independentismo catalán y cada uno quiere quitarse del medio como buenamente puede porque el independentismo tizna todo lo que toca.

Y mientras tanto avanzan los preparativos de la mesa de diálogo que Sánchez va a mantener con el Gobierno de Torra para hablar de autodeterminación y de amnistía, cuidado, eh, que son los temas que ponen encima de la mesa y a los que ha dicho el Gobierno, claro, que no habrá limitación en temática, lo que sea menester.

Ustedes saben que Torra pedía un relator internacional, no se fían de Sánchez, y por qué será. No se fían de Sánchez. Un relator internacional, pues el mismo este, el cretino este bretón que anda por ahí dando vueltas, poniendo en duda la democracia española. Bueno, pues es la mesa le van a sentar a Pablo Iglesias que es como decirle a Torra no vas a tener relator, pero vas a tener un socio porque esa es la postura que ha mantenido Iglesias, la de defensa de la autodeterminación. Es de los que dice, efectivamente, que deberían estar libres los golpistas del 1 de octubre, etcétera, etcétera.

Miren, cada día cada día que esa mesa se reúna, que esa mesa sea noticia, si es que alguna vez llega a hacerlo, que espérense, vamos a decir lo mismo: que esa mesa es una perversión democrática, que menoscaba el valor político del Parlamento y, además, da carta de legitimidad a dos reclamaciones del independentismo que no caben en la ley: autodeterminación y amnistía. Y sabemos, además, que esa mesa va a servir para una gran campaña de blanqueamiento, incluso blanqueamiento anal, y del contenido, de su intento de normalización, pero, desde luego, con la complicidad de algunos no va a contar entre otras razones porque ignora y porque desprecia a la mitad de Cataluña que no es independentista, que también es la realidad de Cataluña, la de esa Cataluña real que los interlocutores de la mesa han decidido ignorar deliberadamente.

Bueno, pues esa Cataluña real de vez en cuando se escapa por los resquicios de la actualidad. Ayer volvimos a escuchar el testimonio de la funcionaria, la secretaria judicia, la que tuvo que salir por las azoteas de la Consejería de Hacienda por el tumulto que se había organizado en el exterior, donde había 40.000 personas. particularmente violentas algunas de ellas.

Y escuchamos su versión de los hechos y escuchamos cómo desde que declaró en el juicio ante el Supremo su vida ha cambiado por las amenazas que ha recibido. Tiene que ir con mascota. Sí, sí, esa es la Cataluña real y de esa Cataluña real ninguno de los que se va a sentar en esa mesa, ninguno se va a preocupar.

Y luego, por otra parte, prepara el Gobierno leyes de propaganda varía. Una de ellas la de apología del franquismo. Además de rebajar las penas por sedición, el Gobierno quiere llevar al Código Penal el delito de apología del franquismo. Es una ocurrencia porque eso no encaja con principios constitucionales como la libertad de expresión. Pero claro, como todo el mundo sabe, aquí en España en cuanto sales a la calle te encuentras un apologeta del franquismo, pero en la panadería, en la barra de los bares, en el taxi, cruzando un paso de cebra, en el parque. Estamos rodeados de franquistas exaltados, aunque no lo sepamos. Y hemos de agradecer que la siempre perspicaz Adriana Lastra se percate por nosotros y nos salve de sus garras.

Ahora quieren legislar contra la apología del franquismo, que es una de estas inaplazables emergencias sociales que este Gobierno atiende con una diligencia emocionante. Para qué hablar del paro, hombre, Europa nos ignora, Estados Unidos nos mira mal, las exportaciones se reducen... No, hombre, no.

Donde esté Franco, por cierto, más vivo y peligroso ahora que hace 40 años, que se quite lo demás. Miren, la apología importante que hay que prohibir por ley es la de los terroristas de ETA. Fíjese qué fácil. Esa es la importante. Los homenajes a etarras, los amigos de los muchachos que ahora tienen un papel crucial en España que es decirle al presidente por dónde van los tiros, y perdonen la expresión. Ahí sí que podría el gobierno dedicar un poquito más de tiempo. ¿O es que ahora decir que menos mal que tenemos embalses que nos sirve para regular el agua y para gestionar un poco el agua que tenemos, que siempre es deficitaria, claro, como los hizo Franco, eso es apología del franquismo? ¿Y la libertad de expresión?

Y luego dice el vicepresidente Iglesias que su primera Ley Contra el Maltrato Infantil se va a llamar Rhodes Rhodes, Rhodes es un pianista británico que denunció ser víctima de malos tratos, se declaró enamorado de España, le molestan algunos españoles periodistas, pero bueno, vamos a ver. En España hay leyes de protección de la infancia desde hace mucho tiempo. Iglesias hará otra, pero la infancia afortunadamente estaba protegida mucho antes de que llegará Pablo Iglesias a cualquier gobierno.

Y la mejor manera de proteger a la infancia es actuar con contundencia cuando se producen casos de abusos. Todavía estamos esperando una investigación de verdad por la red de prostitución que ha estado operando entre los menores que tutelaba un instituto mallorquín de Asuntos Sociales dependiente del gobierno de Mallorca de Baleares, donde por cierto, está Podemos y donde está el PSOE y los independentistas baleares. Ahí, ashí es onde podéis demostrar lo muy preocupados que estáis por la infancia.