La comparación de Herrera sobre Pablo Iglesias tras su cambio de 'look', entre lo más leído de este jueves

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', se ha referido a una de las imágenes que nos dejó el pasado miércoles, la instantánea de Pablo iglesias sin coleta después de dejar la vida política: "No soy partidario de hacerle publicidad gratuita, pero Pablo Iglesias no se ha cortado la coleta, se la ha cortado Ayuso. Esta imagen que ha copiado a Stalin tiene muchas metáforas, pero se puede resumir en que iba para Sansón y no ha llegado a Dalila, e incluso se puede marchar al Barrio Salamanca porque tiene un gran estilo de cayetano".





El médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, ha lanzado este miércoles un guante a la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, tras conocer la última medida que tiene previsto adoptar la Comunidad de Madrid con la segunda dosis de AstraZeneca.

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado este jueves que no se presentará a las primarias de su partido para formar parte de la nueva dirección de la formación morada que saldrá del próximo Vistalegre IV, decisión que ha desvinculado del proceso judicial contra él por haber agredido supuestamente a un policía.

Vídeo





El director y presentador de 'Herrera en COPE', ha criticado a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y a la ministra de Exteriores, González Laya, por las medidas anticovid tras el estado de alarma.





Una de las presentadoras de 'Sálvame', Paz Padilla, ha puesto una nueva condición a Telecinco para poder seguir presentando el programa de entretenimiento que presenta de forma esporádica en las tardes de Mediaset. Una nueva norma que la humorista hasta ahora no había pedido, pero que se produce a raíz del enfrentamiento que se vivió este pasado viernes entre Anabel Pantoja y Rafa Mora.