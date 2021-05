Herrera: "La izquierda caviar vuelve a la libertad y al libertinaje para atacar a Madrid"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 horas de este jueves 13 de mayo. Ay, 13 de mayo cuando me encontré contigo. Ay tus ojos de manzana y tus labios. Y las nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia de linaje. Rafael de León, que canción más hermosa. Cuando llega el 13 de mayo, es inevitable, ¿quién no va recitando a Rafael de León hoy? Un 13 de mayo en la que la crónica de los días se hace crónica política, si quieren un poco deportiva, crónica también de la Sanidad y sus circunstancias. La vacuna de AstraZeneca, que dice el Consejo Interterritorial de Salud que va a estudiar a ver si entonces esto lo hacemos y la ponemos como segunda dosis porque han dicho Madrid y Andalucía que si no se tiran ellos por la calle de en medio.

Hay una especie de generación AstraZeneca. Los que nos la han puesto nos miramos como queriendo decir sabemos que la tenemos, que éramos de esa generación a la que nos hablaron de no confundir la libertad con el libertinaje, que estos puritanos, ridículos y cursis de la izquierda caviar vuelven otra vez a manejar.

En las últimas 24 horas 108 muertos 6.400 contagios, la incidencia sigue bajando, 173 casos por cada 100 mil habitantes, ya veremos qué repercusión tiene, eso hay que verlo a partir de la semana que viene, el hecho de que con la finalización del estado de alarma miles y miles de personas salieran a la calle sin cumplir las recomendaciones fundamentales: ditancia, mascarilla y otras cosas más.

De la vacunación, qué pasa con, al menos una dosis, ya tenemos 14,3 millones de personas. Inmunizadas hay 6,5 millones. La vacunación, ya saben ustedes que 'Su Sanchidad' vive en un escenario futurista. Él ya solo habla de la vacunación y el otro día dio el banderazo para empezar la campaña electoral en Madrid sin haber aprendido nada, pero a eso voy ahora.

"Vacunator" se ha lanzado a explicarle al mundo su propuesta sobre las patentes de vacunas. Ha escrito un artículo en el 'Financial Times' que dice una cantidad de obviedades y de simplezas tan propias del personaje. Fíjense, da las claves del futuro, que las farmacéuticas tienen que ceder su tecnología, que hay que fabricar más y optimizar la distribución. Si es que todo el día pensando y no caes en la calve de lo que hay que hacer. Se nos van los mejores.

Pero, miren, yo les decía que el banderazo de la campaña de las elecciones en Madrid ha comenzado desde el momento en que Pedro Sánchez dijo aquello de que el PSOE volvería a ganar y ganarías las elecciones de Madrid y gobernaría en Madrid. No dijo que había aprendido, por lo tanto, tomaban nota y ahora iban a sacar las mejores argumentaciones. No, les anuncio que vamos a gobernar en Madrid. Eso quiere decir que los ciudadanos de Madrid se vayan preparando y tengan acceso a una idea de que van a decir de ellos de todo. Yo no soy de Madrid ni vivo en Madrid, pero si lo fuera y viviera, vivir es una forma de ser de Madrid, estaba ya pidiendo la independencia. Si la piden otros que tienen el mismo código genético que yo, cómo no la voy a pedir yo para que nos dejen en paz, a ver si es posible. La ministra de Exteriores de España, González Laya, arremetiendo de forma falaz contra una región de España en sede parlamentaria. Escúchenla.

¿Cuándo ha dicho Ayuso que lo único que importa es irse de cañas y a los toros? Falaz y una reducción absurda. Canarios, andaluces odiad mucho a los madrileños, que os están quitando el pan. No os van a ir a visitar turistas por culpa de estos madrileños. Si Reino Unido no mete a España en la lista de destinos turísticos es por culpa de Madrid, que tiene la pandemia fatal.

Bueno, a eso otra escena que generaba vergüenza ajena de la mano de otra de estas que también va a hacer carrera en el PSOE, la nueva delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González se llama. Promete grandes tardes de gloria. Apunta a futura vicepresidenta porque, además, responde al perfil que enamora a Sánchez. Estas que van por la vida con el carnet socialista entre los dientes, bien apretado, con razonamientos los justos. Pero qué vio Sánchez para colocarla de delegada del Gobierno de Madrid. Pues una estrategia de confrontación directa con Madrid. Es lo suficientemente sectaria para no hacer distingo entre gobierno y partido. Es puro 'sanchismo' y, además, con arrogancia. Ella va a tener siempre la última palabra aunque sea a costa de hacer el ridículo público. Y, claro, vas a un acto con el alcalde de Madrid, y Martínez Almeida está ahí porque le ha elegido la gente. Y tú estás ahí, representando al Gobierno de todos únicamente porque te ha puesto un señor que lo único que valora es tu radicalidad.

Hombre, era la frase que estaba esperando. Miren, desde que salí de los maristas que no la había vuelto a escuchar. Y tiene que venir el puritanismo de esta izquierda sectaria y de estos elementos de escaso margen de movilidad intelectual para recordarnos algo que viene del pasado. No confundáis libertad con libertinaje. Esto están obsesionados con Madrid, absolutamente obsesionados. Es una manera de hiperventilar, de cómo pueden castigar a quienes no les han votado. Ojo, Ayuso, que le va la marcha, no se va a quedar quieta. Ha anunciado una comisión de investigación sobre la gestión del aeropuerto de Barajas.

Y, luego, si es usted autónomo prepárese porque el rejonazo se lo van a venir dando a no ser que sea una errata o un tema de debate como ahora maneja el señor Ábalos, que dice que ya esto lo había pensado el PP. Ojito porque según lo que ya nos vienen anunciando ser autónomo, las cotizaciones van a ir de los 90 a 1.200 euros al mes. Pero cuidado, el que ingrese hasta 3.000 euros al año cuota de 90. Eso quiere decir que por un ingreso de 250 "leuros" mensulaes tienes que pagar 90. Ya me explicarán ustedes.