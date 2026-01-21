"Solo tenemos una esperanza en el accidente de Ademuz, en toda esta historia están metidos los japoneses de Hitachi y los italianos de Iryo, no se van a querer comer el marrón"

El accidente ferroviario de Ademuz ha abierto un intenso debate sobre las responsabilidades políticas, una cuestión analizada en la tertulia de 'La Linterna' de COPE por los periodistas Fernando Jáuregui y Alberto Pérez junto a Ángel Expósito. Sobre la mesa se ha puesto no solo la gestión de la crisis, sino también la sombra de la trama de corrupción que afecta al antiguo Ministerio de Transportes.

El Gobierno se defiende, el PP pide respuestas

El ministro Óscar Puente ha asegurado que no va a esconderse y que comparecerá "a la mayor brevedad posible", pidiendo que se valore si el Gobierno no está "dando la cara". Por su parte, el PP ha exigido más transparencia en una carta firmada por su responsable de infraestructuras, Juan Bravo, en la que expresan su "preocupación por la gestión de las infraestructuras y también de la comunicación en esta crisis".

Sin embargo, Alberto Pérez ha traído a colación el contexto de la trama Koldo, que se ha convertido, en sus palabras, en el epicentro de la politización. "¿Quién politiza esto?", se preguntaba, antes de enumerar los escándalos que rodean al ministerio, con el exasesor en la cárcel y "la presidenta de ADIF, imputada por todas estas historias con la trama", lo que añade más dudas a una investigación que ya busca una pieza clave a 300 metros del accidente.

EFE Koldo

La corrupción mata: VOX entra en el debate

En este escenario, Fernando Jáuregui ha destacado que la situación "le viene muy bien a VOX", ya que el PP "se ve obligado a atascar un poco el freno". Jáuregui ha recordado las palabras del líder de la formación, Santiago Abascal, tras un desayuno informativo: "la corrupción al final mata". Este argumento, según el periodista, gana tracción porque vincula la supuesta detracción de fondos de mantenimiento con la colocación de "absolutos incompetentes".

La corrupción al final Mata"

Este avance de VOX, según los analistas, se produce mientras el PP debate internamente su estrategia, atrapado entre el ala moderada y la que pide contundencia, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el portavoz Miguel Tellado. El temor en las filas populares, según ha apuntado Alberto Pérez, es que al PSOE "se le van a escapar vivos" porque su principal baza es "ganar el relato".

Europa Press El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Dudas en la gestión y la seguridad

Más allá de la batalla política, la gestión de la seguridad ferroviaria ha quedado en entredicho por las "idas y venidas sobre la reducción de velocidad". Los tertulianos han recordado la confusa secuencia de decisiones: se redujo la velocidad en el corredor Madrid-Barcelona de 230 a 160 km/h a última hora, se levantó la medida a la mañana siguiente y, poco después, se volvió a aplicar, añadiendo también el tramo Madrid-Valencia.

Para Jáuregui, esto refleja un problema más profundo: "estamos tan empeñados en crecer, en ser el número 1... que no estamos dándonos cuenta de lo que pasa con el número 2, el número 3 y el número 25". Una crítica a la priorización del crecimiento sobre el mantenimiento en un país donde, para muchos, la mejor alternativa al tren sigue siendo el autobús en relación calidad-precio.

No se van a querer comer el marrón, van a llegar hasta el fondo de la cuestión"

Ante la desconfianza de que se publique un informe definitivo, como ha ocurrido en crisis anteriores, Fernando Jáuregui ha depositado la única esperanza en los actores internacionales implicados. "Como en toda esta historia está metido también, por un lado, los japoneses de Hitachi y los italianos de Iryo, que no se van a querer comer el marrón, van a llegar hasta el fondo de la cuestión", ha sentenciado, en alusión al fabricante del tren y a la operadora privada, que ya ha mostrado su disposición a colaborar, especialmente tras la polémica llamada de uno de sus maquinistas al centro de mando de Adif.