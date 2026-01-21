"Esto que ha dicho Óscar Puente es un escándalo, reconoce que un servicio, cercanías de Cataluña, está infrafinanciado; en el fondo, hay más pasta para Cataluña"

La gestión de los recientes accidentes ferroviarios ha quedado marcada por una afirmación del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha sido calificada de "escándalo". Durante la tertulia de 'La Linterna' en COPE, con Ángel Expósito, Fernando Jáuregui y Alberto Pérez, la admisión del ministro sobre la infrafinanciación en la red de cercanías catalana, Rodalies, se ha convertido en el foco de la crítica política en plena crisis ferroviaria.

Reconocimiento de la infrafinanciación

El ministro ha afirmado que los problemas de la red catalana no son nuevos. "Indudablemente, no me cansaba de decir que Rodalies arrastra un problema de mucho tiempo, de de infrafinanciación y, por tanto, de deterioro de sus infraestructuras, y eso claro que le hace más vulnerable", ha admitido Puente, vinculando la falta de inversión directamente con la seguridad del servicio tras más de 24 horas de interrupción.

Esta confesión ha sido interpretada en el debate político como una estrategia con un trasfondo que va más allá de lo técnico. En el debate de COPE se ha apuntado a que el motivo real es conseguir "más pasta para Cataluña", calificándolo como una "explicación absolutamente política". La preocupación por los usuarios es máxima: "mañana el que coja las cercanías para ir a currar, ¿qué estará pensando?".

Europa Press El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

La gestión de la tragedia de Adamuz

Esta polémica estalla mientras el país sigue conmocionado por el accidente de Adamuz (Córdoba), donde ya han fallecido 43 personas y solo queda un cuerpo por identificar. En una rueda de prensa de más de dos horas, Óscar Puente ha descartado la falta de mantenimiento, pero ha reconocido que unas muescas en las ruedas pueden estar detrás del origen del problema. Mientras, el sindicato de maquinistas SEMAF ha convocado una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para reclamar responsabilidades.

La gestión del ministro ha suscitado duras críticas, al considerar que su "crédito político" está "agotado". Desde el programa 'La Linterna' se ha recordado que Puente "se ha dedicado demasiado tiempo a insultar, a hacer chistes malos en situaciones terribles, a utilizar las redes sociales para sus cositas". Un estilo de gestión que, según los tertulianos, no genera la calma necesaria en una emergencia nacional, situación sobre la que se ha cuestionado cómo actuaría el ministro en otras circunstancias.

Es que no puede generar seguridad en la gente y tienes que generar tranquilidad"

Europa Press El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

La hemeroteca contradictoria del ministro

La crisis actual contrasta con los anuncios optimistas del ministro. No hace mucho, recordaba Fernando Jáuregui, Óscar Puente presumía de que el AVE llegaría a 350 km/h en la línea Madrid-Barcelona para ser "superiores a los chinos". "El tren vive en España el mejor momento de su historia", ha llegado a afirmar el ministro.

Esa afirmación, calificada de "bravata", se recuerda ahora cuando se han producido limitaciones de velocidad en esa misma línea. La hemeroteca se vuelve más hiriente al recordar otras propuestas del ministro, como "vender billetes sin asiento" en ciertos trayectos para que la gente pueda viajar de pie, una idea que provoca escalofríos al imaginar sus consecuencias en un accidente de alta velocidad.

Somos superiores a los chinos, vamos por encima de los chinos"

El tertuliano Alberto Pérez ha apuntado a otra contradicción clave: desde la liberalización ferroviaria, el número de pasajeros casi se ha duplicado desde 2019, pero la inversión en infraestructuras ha decrecido. "En 2024 se ha gastado un 30 por 100 menos de lo que se gastó en cuidar la infraestructura del AVE" respecto a 2019, lo que a su juicio, explica que "así pasa lo que pasa".

Los audios de los momentos posteriores al accidente de Adamuz, publicados por diversos medios, revelan el caos y el desconcierto absoluto de los primeros minutos. En ellos se escucha al maquinista del Iryo reportar un "enganche" que resultó ser un descarrilamiento con fuego y heridos, y a la interventora del Alvia, en shock y con un golpe en la cabeza. Este desconcierto inicial afectó incluso a los equipos de rescate, que en un primer momento no eran conscientes de que había dos trenes accidentados.