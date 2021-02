La "batasunización" de la política catalana según Herrera, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

La política catalana se batasuniza desde hace mucho tiempo, pero se llena de ira, de pedradas, de tics fastistoides. Ahí tienen a Otegi en los mítines, el fanatismo pululento, de odio manifiesto. Los partidos que quieren aniquilar la soberanía nacional ahí están con Otegi y con Junqueras: dos condenados tan panchos. Oiga, las propuestas de Vox no dejan de estar dentro de la Constitución. Serán más o menos respetables, pero se respeta el procedimiento y el resultado. No lo mismo se puede decir de los otros porque unos, los que representa Otegi, se han saltado el procedimiento a tiros y el otro a referéndums ilegales. Y a estos les indultan, les blanquean porque les hacen socios. Son los socios de Sánchez, así que veremos esta semana qué nos depara la votación del próximo domingo en la que todo puede pasar porque todas las encuestas son voluntaristas fundamentalmente: triple empate de los del fricandó, ERC y el PSC: victoria del PSC, pero imposibilidad de formar gobierno. Insiste Salvador Illa en que él no va a formar gobierno con los independentistas. Todos sabemos que es mentira, pero la vida sigue.

'Los Dispersos' son el equipo de referencia en '¡Boom!' desde que 'Los Lobos' dejaron el concurso tras marcar un antes y un después en él. Óscar García, Manolo Romero, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez se han ganado los afectos de los telespectadores tras compartir hasta 269 programas juntos, ya con más de un millón de euros de ganancias a sus espaldas.

Sin embargo, el cuarteto se encuentra separado, al menos en la pequeña pantalla, desde hace varios programas. Una situación que ya va a terminar en lo que respecta a las grabaciones del programa, pero que aún no se reflejará en las próximas emisiones previstas por Antena 3.

El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, ha querido dedicar este fin de semana unas palabras a la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que también es colaboradora de su programa en Cuatro, después de que el juicio del caso Máster quedase visto para sentencia la pasada semana.

'Pasapalabra', el histórico concurso presentado cada tarde de lunes a viernes en Antena 3 por Roberto Leal, está de aniversario este 2021 por su 20 aniversario. El concurso se ha convertido en seña de identidad de nuestra televisión, tanto en su dos etapas en Antena 3 como en Telecinco, y por ello Atresmedia emitirá un programa especial en el que aparecerán importantes rostros de la historia del programa como Silvia Jato o Jaime Cantizano.

El concurso regresaba el pasado año a Antena 3 después de un tiempo en la sombra tras su salida sorpresa de Telecinco, durante todo ese tiempo, los rumores que circulaban sobre el programa eran muchos, ya que al principio no se conocían datos sobre quién podría ser el presentador y en que espacio de la franja de programación de Antena 3 iría colocado, ya que incluso se habló de que algunos de los otros dos concursos de la casa, '¡Boom!' o 'Ahora Caigo' podrían verse afectados por la llegada del programa. Al final todo se pudo encajar y el concurso presentado por Roberto Leal se ha convertido en un auténtico puntal para la casa, ya que los datos de audiencia que cosecha lo demuestran.

Paz Herrera alcanzó la fama por convertirse en una de las ganadoras del bote de 'Pasapalabra'. Esta cántabra ganó 1,3 millones de euros. Pero su carrera en los concursos televisivos no acabó ahí pues ahora también participa en 'El Cazador' para hacerse con el agraciado premio.

Herrera ha concedido una entrevista a El Confidencial para hablar sobre el dinero que tuvo que pagar a Hacienda tras ganar el bote. “Durante mi etapa en Pasapalabra se bromeaba mucho con eso, con que íbamos a ir a medias Hacienda y yo, porque en aquel momento era el 48%, pero es que a mí me tocó pagar el año que más se pagaba en Cantabria". Y continuaba: "Estamos hablando de una diferencia del 6% frente a lo que han pagado otros, y eso en cifras tan altas pueden ser 100.000 euros. Pero bueno, es así, el que más gana, más aporta. Eso quiere decir que estás ganando mucho, así que siempre es mejor pagar mucho que pagar poco”.