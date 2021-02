Herrera: "Vox está en la Constitución, mientras Otegui se la salta a tiros y Junqueras a referéndums"

Vídeo

Es lunes 8 de febrero, son las 08:00 horas, día con muchas razones para estar enérgico, para salir a la calle a domeñar inmediatamente el futuro o el futuro inmediato. Es lunes, día para mirar al fin de semana, ese recuento que ya saben que hasta el lunes a la tarde no se hace, pero que en principio, y de eso va el informe COPE de hoy, se constata que desde el 1 de febrero se están dando más altas que bajas, es decir, está saliendo más gente del hospital de la que entra, lo cual es buena noticia. Baja la incidencia acumulada, baja el número de fallecidos, baja el número de contagiados, pero cualquier relajación en las medidas o cualquier tentación de relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada. Como pueden ustedes imaginar, queda mucho tramo y ya veremos cómo va.

De la campaña de la vacunación, está a la espera de inyectar las primeras medidas de AstraZeneca, que llegaron a España el sábado, que son 200 mil. De aquí a que podamos vacunar como están vacunando los norteamericanos, dos millones de personas diarias, pues, como pueden ustedes imaginar, queda mucho tramo y ya veremos cómo va.

De la campaña electoral en Cataluña qué podemos decir. Pues que si lo de Cataluña era un frenopático político y, desde luego, a veces social, inocularle la variable de la pandemia ha sido ya el acabose porque hablan de la abstención de hasta el 60%. Vamos a ver qué impacto tiene eso en los resultados. La Generalidad no descarta no publicar los datos la noche del domingo si se detecta que demasiada gente no puede votar porque muchas mesas no se han constituído. Luego, claro, ponerles a votar el día siguiente con el condicionamiento de ver lo que han votado los que sí han podido hacerlo tampoco es una situación deseable. Ya les digo que todo es una situación bastante poco deseable.

LOS ATAQUES A VOX CENTRAN LA CAMPAÑA EN CATALUÑA

El fenómeno de la abstención lo condiciona todo. Todos los estudios de votación, todas las intenciones de voto, pues tienen el valor que tienen, están pendientes de un hilo. Será mucho más efectivo preguntar después de haber votado qué ha votado usted que preguntar antes porque eso condiciona mucho la abstención que haya. El dato de la abstención sí que lo tendrán aquellos que pregunten después de las ocho.

De estas elecciones catalanas se puede decir prácticamente de todo. Una de las cosas que se deben decir de ellas es que son violentas además. Violencia abierta ante la actitud contemplativa de unos y otros, especialmente de quienes diseñan los dispositivos de seguridad; violencia contra uno de los partidos que se presenta y que se llama Vox. De Vox te puede gustar todo o nada, pero debe competir exactamente en las mismas condiciones que compiten los demás. Y no es así. Los demás partidos no dicen nada, colocan una mueca ante los actos de violencia que se producen contra Vox, contra Santiago Abascal, contra Ignacio Garriga, allí donde va. Lo que le pasa hoy a Vox le ha pasado a PP y Cs en menor medida, pero son agresiones. Hay alguna prensa que eso miserablemente le llama enfrentamientos entre radicales. Y no es así. Hombre, sí, uno pone la cabeza y el otro pone la piedra. La pedrada la ponen unos y el otro parece que remata con...

La política catalana se batasuniza desde hace mucho tiempo, pero se llena de ira, de pedradas, de tics fastistoides. Ahí tienen a Otegi en los mítines, el fanatismo pululento, de odio manifiesto. Los partidos que quieren aniquilar la soberanía nacional ahí están con Otegi y con Junqueras: dos condenados tan panchos. Oiga, las propuestas de Vox no dejan de estar dentro de la Constitución. Serán más o menos respetables, pero se respeta el procedimiento y el resultado. No lo mismo se puede decir de los otros porque unos, los que representa Otegi, se han saltado el procedimiento a tiros y el otro a referéndums ilegales. Y a estos les indultan, les blanquean porque les hacen socios. Son los socios de Sánchez, así que veremos esta semana qué nos depara la votación del próximo domingo en la que todo puede pasar porque todas las encuestas son voluntaristas fundamentalmente: triple empate de los del fricandó, ERC y el PSC: victoria del PSC, pero imposibilidad de formar gobierno. Insiste Salvador Illa en que él no va a formar gobierno con los independentistas. Todos sabemos que es mentira, pero la vida sigue.

BÁRCENAS Y LA PRESUNTA CAJA B DEL PP

Y hoy comienza el juicio por la Caja B del PP. Los maratones de televisión, los especiales de la prensa amiga... Es un juicio menor con acusados de segunda fila, salvo Bárcenas, pero nos engañemos: esto es un auto de fe contra Pablo Casado y el actual PP. Lo que hizo Bárcenas presumiblemente en lo que a lo mejor se benefició el PP, pero sin... El tesorero está forrado. Eso es un hecho y ahora se acaba el tiempo de yo dije. Ahora lo tiene que demostrar. Ahora bien, es verdad que el PP cambió de arriba abajo, puso otra dirección y Pablo Casado será mejor o peor, más hábil o menos hábil, pero se desentendió de lo anterior. Lo importante es que aquí se busque justicia, no acallar a la oposición, no tener a la masa convocada y disponer de más impunidad para seguir pactando lo mismo con los peores. Que se juzgue a Bárcenas, se compruebe si es un señor siniestro o no lo es, capaz de decir lo que sea, ha cambiado varias veces el testimonio para salvar su trasero, pero no caer en la trampa de que las vergüenzas del pasado de un PP que no existe son más graves que los bochornos del presente de otros. No le arriendo las ganancias a nadie.

Y por demás, hoy, además de comenzar este jucio por la reforma de la sede del PP, de la economía quédense con el estupor que ha generado la petición a los Reyes Magos de la presidenta del PSOE, del secretario de Economía de Podemos y de una serie de conocidos intelectuales de la izquierda europea que han firmado un documento de Thomas Piketty, que este es el economista que coge el Marxismo, lo pone en el microondas un rato, le da dos vueltas, lo reedita para que se condone por parte del BCE la deuda. El BCE compra la deuda que emiten los países ahora especialmente en pandemia. Es una demostración de populismo que causa vergüenza intelectual que lo firmen esta señora y este señor. Queremos condonar la deuda, que nos la perdone el BCE a todos los países, pero que siga dando crédito, es decir, perdóname lo que me he gastado que quiero seguir gastando y que todo quede a cero. Eso es el descrédito del BCE. Si lo que quieren es cargarse el BCE se entiende. El problmea no es la deuda, la deuda es el síntoma, el problema es el déficit. Tú te endeudas porque tienes déficit y lo tienes que cubrir. Pues aquí señores supuestamente solventes como deberían ser, se han metido en esa historia de adolescendtes, de caraduras. Esta economía de calimocho más o menos.