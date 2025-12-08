Manolo Lama apunta los tres grandes problemas del Real Madrid esta temporada: "Los jugadores, el estilo de juego del rival y la falta de un generador de fútbol"

El Real Madrid perdió (0-2) este domingo contra el RC Celta en una aciaga noche para los blancos en el Santiago Bernabéu, primera derrota en casa, lesión peligrosa de Eder Militao, expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras, más otra de un Endrick que estaba en el banquillo en un tenso desenlace, y a cuatro puntos del líder FC Barcelona tras la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

EFE MADRID, 07/12/2025.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se lamenta tras una ocasión fallada, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Los de Xabi Alonso tuvieron que escuchar los pitos de su afición y quedarse con uno menos, por dos amarillas de Fran García en dos minutos, para sacar algo de orgullo. Aún quedaba cerca de media hora, con el 0-1 en contra de Williot Swedberg de tacón al inicio del segundo tiempo, pero el Madrid no encontró la remontada.

Por momentos y pese a tener un jugador más, el Celta tuvo que achicar, con las ocasiones de Kylian Mbappé y el revulsivo Gonzalo, a pases de un Aurélien Tchouaméni que se hizo jefe de operaciones. Sin embargo, el Madrid, que había reaccionado algo y tenido sus ocasiones, pero con poco brillo ni ritmo sobre todo en el primer tiempo, sufrió otra expulsión y el 0-2 en el descuento.

¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO DEL MADRID?

Juanma Castaño preguntó a los comentaristas de 'el Tertulión de los domingos' cuál es el motivo por el que el Real Madrid ha cambiado en tan solo tres días, desde que arrolló al Athletic en San Mamés hasta la derrota de este domingo contra el Celta.

EFE MADRID, 07/12/2025.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras maracar el celta durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

El primero en dar su opinión fue Manolo Lama y dijo: "Para mí es muy importante la actitud de los jugadores. Yo el año pasado era un defensor de Ancelotti y este año voy a defender a Xabi Alonso".

Y agregaba: "Sigo pensando que en un equipo de 'megacracks', como es el Real Madrid, los jugadores son los máximos responsables y después ya está el entrenador para dar retoques, jugar mejor o peor".

los tres grandes problemas que ve manolo lama

El narrador quiso ir más allá en su reflexión y señaló los tres grandes problemas que identificó en el conjunto blando durante encuentro de este domingo.

"Los jugadores del Madrid han tirado la primera parte a la basura, iban caminando por el campo, no presionaban y no iban al balón dividido como si estuvieran pensando en el partido contra el Manchester City", era la primera clave que comentaba Manolo Lama.

La segunda cuestión que planteaba Lama era sobre el estilo de juego de los rivales. "El Madrid se pega festines contra equipos como el Athletic o el Olympiacos que le ponen la defensa en el centro del campo porque permiten a Mbappé y Vinicius correr. Pero el Celta le ha complicado el partido con un equipo más junto", explicaba.

Y para finalizar, Manolo Lama apuntaba cuál es el tercer "gran problema" del Real Madrid. "Tiene muy buenos jugadores, pero no tiene generadores de fútbol", sentenciaba el narrador".