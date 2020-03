El ataque de Echenique a Amancio Ortega, entre lo más leído de este martes

1. Echenique ataca a Amancio Ortega y las redes le recuerdan este detalle de su pasado

Vídeo

A Echenique no le gusta Amancio Ortega y no tiene problemas para manifestarlo siempre que puede. El fundador de Zara genera riqueza y empleo, y eso es algo que el portavoz parlamentario de Podemos no parece ver con buenos ojos. Tampoco parecen gustarle las donaciones que Ortega realiza de manera cotidiana a la Sanidad española. Lee la noticia completa aquí.

2. El ataque de Vox a Bardem y Almodóvar que ha cabreado al mundo de la cultura: "Esto es un delito de odio"

Vídeo

Vox se ha mostrado en estas dos últimas semanas especialmente crítico con la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la propagación del coronavirus. Este martes, su grupo parlamentario ha enviado una carta a la presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), la senadora mexicana Gabriela Cuevas, en la que denuncia la "deriva totalitaria" y la "mordaza" del Gobierno al Congreso. Además, todavía han dejado en duda el sentido de su voto cuando Sánchez proponga ampliar el estado de alarma dos semanas más. Un voto que, sin embargo, no tendrá relevancia porque el PP ya ha señalado que apoyará la decisión. Lee la noticia completa aquí.

3. Las nuevas medidas que ha incluido Mercadona y que debes tener en cuenta a la hora de realizar la compra

Vídeo

Mercadona, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de sus clientes y trabajadores además de asegurar el abastecimiento de sus tiendas, informa de que procede a actualizar las medidas adoptadas el pasado lunes 16 de marzo y jueves 19 de marzo completándolas con otras que entrarán en vigor el lunes 23 de marzo de 2020 y que para una mejor identificación están marcadas en verde. Lee la noticia completa aquí.

4. Paco León llama "paleto" a un tuitero y las redes le recuerdan este dato que él rebatió

Vídeo

Esta publicación ha provocado el enfado de personajes del mundo de la cultura y de la industria cinematográfica. Entre los que se han manifestado en contra se encuentran las actrices Blanca Suárez y Ana Milán, que han respondido con mensajes del tipo: "Pues espero que estéis haciendo calceta y no consumiendo una milésima de ficción", "Seguro que no están viendo series ni películas. Seguro", escribían sobre lo que estarán haciendo los políticos de la formación dirigida por Santiago Abascal durante esta cuarentena. Lee la noticia completa aquí.

5. La sorprendente confesión de Jorge Javier Vázquez sobre las donaciones de Amancio Ortega

Las palabras de Jorge Javier Vázquez a la donacion de Amancio Ortega: "No hay que hacer una competición"

Esto ha provocado que en las últimas semanas hayamos visto a Jorge Javier pronunciándose sobre cuestiones políticas como la gestión que se está haciendo de esta situación por parte de las administraciones públicas, o entrar a valorar las disputas entre partidos políticos que estamos viviendo estos días. El último tema que, el que fuera presentador de 'Aquí no hay tomate', ha querido tocar ha sido las donaciones que Amancio Ortega, fundador del Imperio Zara, ha realizado al sistema sanitario español. Lee la noticia completa aquí.