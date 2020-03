Paco León llama "paleto" a un tuitero y las redes le recuerdan este dato que él rebatió

En las últimas horas, Vox ha subido una imagen a Instagram donde se ve al director de cine español Pedro Almodóvar y a los actores Javier Bardem y Eduardo Casanova en la mitad de un montaje. En la otra mitad, un hombre del campo trabajando sus tierras. El mensaje es claro: "España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos. Hoy, como siempre, gracias a todos los españoles del campo por vuestro trabajo", escribían.

Esta publicación ha provocado el enfado de personajes del mundo de la cultura y de la industria cinematográfica. Entre los que se han manifestado en contra se encuentran las actrices Blanca Suárez y Ana Milán, que han respondido con mensajes del tipo: "Pues espero que estéis haciendo calceta y no consumiendo una milésima de ficción", "Seguro que no están viendo series ni películas. Seguro", escribían sobre lo que estarán haciendo los políticos de la formación dirigida por Santiago Abascal durante esta cuarentena.

Mucho más duro en su respuesta ha sido el actor y director Paco León, que fue en el pasado compañero de Eduardo Casanova en la serie "Aida". El intérprete no ha dudado en asegurar que le "entristece profundamente" la publicación de Vox y asegura que es "un delito de odio". "Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata", ha añadido.

Me entristece profundamente leer esto.... esto es un delito de odio. Esto no lo puede decir un partido político que quiera considerarse demócrata. pic.twitter.com/R6n4Ao9xos — paco leon (@pacoleonbarrios) March 23, 2020

Paco León llama "paleto" a un tuitero y recibe una lección de humilad

Tras la publicación de Vox y la respuesta de Paco León, son muchos los que han comentado en el perfil del actor y director, tanto en contra como a favor.

De todos estos mensajes, parece que uno en concreto no ha hecho gracia a León, uno donde se recordaba las subvenciones públicas recibidas por el Eduardo Casanova en su primera película como director 'Pieles': "Tienen razón, Paco. Ya se pudo ver cómo lloraba Eduardo con sus producciones que no dan ganancias y tenía la valentía de pedir más dinero. El dinero no se imprime para que haya más y parece que así lo creen estos personajes", contestaba un tuitero.

Un mensaje que no ha sentado del todo bien a Paco León que con el dedo rápido ha contestado sin medir sus palabras: "Eduardo nunca ha recibido ninguna subvención pública. Infórmate paleto", escribía el actor.

Eduardo nunca ha recibido ninguna subvención pública. Infórmate paleto — paco leon (@pacoleonbarrios) March 23, 2020

El error de Paco León. Eduardo Casanova sí recibió subvención pública

A pesar de la dura respuesta de Paco León a este tuitero, muchos han sido los que ha recordado al actor que parecía que "el Luisma había vuelto a hacer de las suyas porque es tonto", refiriéndose a la ignorancia de su personaje en la serie 'Aída'.

Y esto es así porque muchos han recordado que Paco está equivocado, ya que la película 'Pieles' ópera prima de Casanova en 2017, recibió una subvención pública de 12.000 euros por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para llevar la película a promocionarla en el Festival de Berlín.

Es cierto, que el bulo que corrió por la red de que la película había recibido una subvención de un millón de euros tras recaudar menos de 100.000€, no es verdad, ya que el presupuesto de la película fue de un millón pero de origen privado. Sin embargo, Paco León llama "paleto" a una pesona afirmando algo que no es verdad, pues como indican los documentos, Casanova si recibió ayudas públicas, en concreto, una ayuda de 12.000€ euros.

