La anécdota de Ayuso sobre sus pinitos como periodista en 'El Partidazo', entre lo más visto de la semana

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, pasó este martes por El Partidazo de COPE. "La gente no se acuerda, pero yo estuve trabajando en Radio Marca, en producción, y era francamente tan mala que un día decidí dejar de ir por no estorbar", bromeó sobre su pasado en el periodismo deportivo.

"Estaba estudiando periodismo, ya había hecho muchas prácticas en muchas emisoras de radio, y en este caso me dijeron que era para unas labores de eventos deportivos. Era una cosa desastrosa. Fueron pocos meses. El deporte lo he practicado y me gusta, pero lo mío no era el periodismo deportivo. Se me ha dado muy mal", añadió.

Díaz Ayuso tiene un gran partido el próximo martes como recordó en El Partidazo de COPE. "Entre el domingo toros, el martes gano las elecciones y el miércoles gana el Madrid... sería una buena semana". "Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida".

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevista este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que se dirige especialmente a los municipios del sur de Madrid para ponerle "voz a lo que muchos madrileños nos están diciendo", que "están preocupados por la seguridad en las calles, porque les ocupan las viviendas o porque sus hijas no pueden caminar con seguridad por la calle", ha asegurado la candidata. "Nosotros hoy somos el voto seguro y el mensaje seguro que va a proteger Madrid frente a esta situación de incertidumbre y de inestabilidad que trae la izquierda".

Monasterio no ha querido hablar del reparto de "consejerías" con el PP si logran formar gobierno porque de momento está "concentrada en convencer a muchos madrileños de cuál es el voto seguro para garantizar que no entre la izquierda y para que se dejen de hacer políticas de izquierda".

El candidato de Unidas Podemos en los próximos comicios madrileños, Pablo Iglesias, ha acudido al programa 'Al Rojo Vivo' para analizar la cita ciudadana a las urnas. En un momento dado de la entrevista que le ha realizado Ferreras al político, el líder de la formación morada ha replicado al periodista y la tensión se respiraba en plató.

Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Pónganse a cubierto, prepárense para cualquier cosa. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque PSOE y Podemos han acordado reventar la campaña. No les funcionaban las cosas. La apuesta centrista de Gabilondo, hombre, soso, serio, formal, soy de centro... Tranquilos, que con este Iglesias no, yo tampoco voy a subir los impuestos, y tal y que cual y a ver si le robo lo poco que le queda a Ciudadanos en sus votantes, si engordo y luego ya pactaré con el demonio si tengo que pactar. No funcionó. Tienen informe del descalabro, especialmente después del debate en Telemadrid, tanto por Iglesias como por Ángel Gabilondo.





Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

El pasado miércoles, Carrasco asistió al plató de Telecinco y tuvo que responder a todas las críticas que cuestionaban si, de verdad, había sido maltratada por Antonio David. Uno de los colaboradores más críticos de Telecinco fue Alessandro Lequio, quien no se terminaba de creer las palabras de la hija de Rocío Jurado, además de asegurar que no había sabido enfrentarse a los golpes del destino ni había hecho por recuperar a sus hijos.

Fue entonces cuando Carrasco vio su oportunidad para responder al colaborador de 'El Programa de Ana Rosa': "Creo que Lequio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña, perro no come perro", señaló la protagonista de la docuserie, dejando caer que la actitud de Lequio y Antonio David es muy similar. A raíz de esto, algunos espectadores recuperaron imágenes de archivo para dar la razón a Carrasco.