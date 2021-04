Herrera: "Las elecciones de Madrid no van de programas, sino de ir a las trincheras, que vienen los fascistas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Por ahí fuera llueve. Bueno, llueve en casi toda España. La semana va a estar pasada por agua porque hay una borrasca llamada Lola que anida sobre nuestras cabezas. Aquí allá y acull,á donde no llueva lloverá y no lloverá dónde está lloviendo, pero así seguiremos en este día, en esta semana que comienza con sabor a película a cuenta de los Óscar, aunque al que habría que darle no un Óscar, sino toda una colección de estatuillas, es a un tipo que se llama Rafael Nadal, que ayer en la final del Godó, que ganó por décimo segunda vez, doceava para los de la LOGSE, venció in extremis a un gran jugador de tenis que va a ser indudablemente un número uno de tenis, el griego que le tuvo que rematar un match-ball, no digo nada más que eso. Pues ahí lo tienen, casi 35 años y sigue ganando Grand Slams.

Los Óscar, bueno, al final, un nombre, una película, no sé si la ha visto, 'Nomadland', esa bucólica y de paseos por Estados Unidos. Ya hablaremos de ello a las 10:30. Una ceremonia rara de los Óscar en tres lugares para evitar el vídeo wall, la entrada por vídeo como pasó el año pasado a costa de la de la pandemia que va, digamos, pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco, porque poco a poco también muy poco a poco continúa la vacunación.

Estamos en la primera semana en España con cuatro vacunas en liza: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. La que más aporta es Pfizer, que esta semana aporta 1.700.000. Poco a poco esos incrementos en los cargamentos hace que cada semana se bate el récord. A ver si esta semana se bate el récord de la semana anterior y llegamos a que... Oiga, hay ocho comunidades autónomas que no detectan casos en sus residencias. Bueno, es el primer paso.

EL CAMBIO DE CABALLO DE GABILONDO

Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Pónganse a cubierto, prepárense para cualquier cosa. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque PSOE y Podemos han acordado reventar la campaña. No les funcionaban las cosas. La apuesta centrista de Gabilondo, hombre, soso, serio, formal, soy de centro... Tranquilos, que con este Iglesias no, yo tampoco voy a subir los impuestos, y tal y que cual y a ver si le robo lo poco que le queda a Ciudadanos en sus votantes, si engordo y luego ya pactaré con el demonio si tengo que pactar. No funcionó. Tienen informe del descalabro, especialmente después del debate en Telemadrid, tanto por Iglesias como por Ángel Gabilondo.

¿El plan entonces qué es? Vamos a desestabilizar esta campaña, vamos a provocar, vamos a hacer lo que sea. Ya lo intentaron provocando a Isabel Díaz Ayuso en el debate de Telemadrid para desequilibrarla, para que tenga alguna tontuna y sobre eso, bueno, en fin, eso no deja de ser estrategia de campañas, pero no pasó porque más o menos se defendió bien, con lo cual, ahora hay que reventar la campaña y cargarse los debates.

Y para eso ahí estaba el debate de La SER en la que cualquier cosa que se hubiera dicho hubiera provocado lo que estaba preparado, que Iglesia se levantará y se fuera y que a los 10 minutos los otros dos recibieran un mensajito diciendo qué hacéis que se ha levantado Iglesias. irse y no seáis... Y se fueron.

Esto empezó, miren, el martes 20 de abril se lo contábamos aquí. Titular del diario El País: "La izquierda se inquieta por el hundimiento del centro", es decir, en Moncloa se convencen de que la primera estrategia que yo les no funciona, empieza a fallar, y tiene que improvisar otra estrategia en mitad de campaña y cambia de caballo el candidato Gabilondo, cambia de estrategia y sueltan a Adriana Lastra y todo estos que es garantía de guerracivilismo. Siguiente fecha clave: el debate electoral en Telemadrid. Gabilondo pasa de decir con este Pablo no a Pablo tú y yo tenemos 12 días para ganar las elecciones. Después de eso, en fin, Pablo ya había pasado a ser, madre mía, el más guapo del baile, pero faltaba algo, faltaba convencer a la opinión pública de que esto no son unas elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, que es la madre de todas las batallas políticas, y que hay que conseguir el todo vale. Y para ese todo vale hay que hacer ver a la gente de Madrid que tiene que dejarse subir los impuestos, renunciar a elegir la educación de sus hijos, a olvidar que les han insultado y maltratado.

EL SAINETE DE LA SER

¿Por qué? Porque de lo contrario vendrán los fascistas, los fachas. Olvidaos de hacer propuestas sobre el día a día de la gente de Madrid. Estáis debatiendo de los impuestos, debatiendo sobre terrazas, no, hombre, no, a las trincheras de los años 30. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? Algo que no esté previsto y que a una parte le venga muy bien, como anillo al dedo, estas cosas pasan a veces, "deus ex machina": las cartas.

El País anuncia fracaso de estrategia, el miércoles Gabilondo confirma cambio de estrategia y el jueves llegan cartas con amenazas de muerte a Marlaska, la directora de la Guardia Civil y a Iglesias al Ministerio del Interior. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. ¿Qué correos? A Correos dirigido por un amigo de Sánchez, que le hacía de chófer, se le escapen cartas con amenazas tan evidentes. Siete balas de CETME que pasaron por un escáner, no fueron vistas. Bueno, pues imaginemos que no fueron vistas. Correos lo ha echado la culpa a la empresa subcontratada y ha dicho que despida el vigilante. No estaría de más hablar con ese vigilante. Los investigadores coinciden en que no tiene pinta, desde luego, de que el que ha enviado eso vaya a matar a nadie porque el que va a matar a alguien te mata, no te avisa. Y lo envían al Ministerio del Interior.

Bueno, pues esas cartas les dieron una publicidad inusitada. Claro, todo el mundo tenía que saber que a Pablo Iglesias lo habían amenazado ya se encargó Pablo Iglesias de eso. Y faltaba el teatrillo, el malo propiciatorio, sainete en la Cadena SER. Ayuso no estaba porque no va, pero bueno, le servía Vox. De manera que Vox, que le dijo sí, pues lo sentimos mucho, pero qué bien le han ido esas cartitas. Algo parecido. La verdad que el otro ya se sintió ofendidito porque no se condenó la violencia. Y los audios está que Monasterio si condena la violencia, lo que pasa que le añade la cola de que no le extrañaría que la carta sea un montaje.

Si no le hubiera añadido esa coda se lo hubiera puesto más difícil, pero bueno, ya hubiera encontrado antes o después cualquier cosa para adelantar y decir el fascismo, el fascismo y tal y que cual. Hombre, sabían en cualquier caso que Vox iba a subirse al palito. Iglesias ha hecho todo lo posible para que resulte estomagante que ahora se haga él una víctima. El tipo que iba de herriko taberna en herriko taberna, que estaba con los macarras etarras de Alsasua, vamos, que ha jaleado la violencia aquí y allá, que ha justificado todas las actuaciones violentas contra políticos.

Miren, cartas con balas ha recibido Arenas, recibió Rita Barberá, ha recibido mucha gente. Yo he recibido una bomba que afortunadamente no estalló, pero esa sí que era bomba. Algunos del color de Iglesias en aquel momento, no existía Iglesias, no existía Podemos, pero existían excrecencias, no dijeron ni pío. A gente que le han abierto la cabeza han dicho ellos que era ketchup, o sea que doble vara de medir.

Y después de eso, pues esto va de democracia y no va de Madrid. Esto es luchemos contra el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso no es suficiente, pues ahora durante estos días que quedan preparemos alguna más. Y en eso están Redondo e Iglesias. Están los dos viendo... De momento no va a haber más debates, pues ya nadie va a ir. ¿Para qué? Una pérdida de tiempo extraordinaria, pero están preparando alguna. Bueno, llegará, ya tendremos tiempo de contárselo a ustedes.