Jorge Javier señala a 'El Programa de Ana Rosa' por no despedir a uno de sus colaboradores

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

El pasado miércoles, Carrasco asistió al plató de Telecinco y tuvo que responder a todas las críticas que cuestionaban si, de verdad, había sido maltratada por Antonio David. Uno de los colaboradores más críticos de Telecinco fue Alessandro Lequio, quien no se terminaba de creer las palabras de la hija de Rocío Jurado, además de asegurar que no había sabido enfrentarse a los golpes del destino ni había hecho por recuperar a sus hijos.

Fue entonces cuando Carrasco vio su oportunidad para responder al colaborador de 'El Programa de Ana Rosa': "Creo que Lequio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña, perro no come perro", señaló la protagonista de la docuserie, dejando caer que la actitud de Lequio y Antonio David es muy similar. A raíz de esto, algunos espectadores recuperaron imágenes de archivo para dar la razón a Carrasco.

Como consecuencia, se ha viralizado una intervención de Lequio en 'Tómbola' donde reconoce ha dado "bofetones a mujeres". "¿No le pegas a las mujeres?", preguntaba Jesús Mariñas al aristócrata. "Sí, sí he tirado bofetones a las mujeres, sí me ha pasado", respondía Lecquio. "Es un bofetón light, no es un bofetón... No encuentro que haya nada de malo", se justificaba la expareja de Ana Obregón ante la sorpresa de los colaboradores del programa. "Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo...", manifestaba escandalizada Karmele Marchante.

"¿Por qué? Puede haber pasado que me haya tirado a mí un bofetón y yo les tiro un bofetón", contestaba Lecquio.

Asimismo, a raíz de esto, Antonia Dell’Ate ha vuelto a acaparar los espacio del corazón al recordar que ella había llegado a denunciar a Lequio, su ex-pareja y padre de su hijo Clemente, por malos tratos y que había ganado el juicio. Demostrando así que fue una mujer maltratada por su entonces pareja: "Los tribunales han dicho que yo nunca he mentido en llamarle maltratador".

Jorge Javier señala a Ana Rosa

Es por esto por lo que, este martes, tras comprobar los documentos jurídicos de la denuncia impuesta por Dell'Atte, 'Sálvame' no ha dudado en referirse a Lequio como un "maltratador". "El juzgado había entendido que había elementos suficientes para decir que la señora Dell’Atte decía la verdad", explicaba Kiko Hernández.

Fue entonces cuando los colaboradores del programa de Telecinco señalaron a un formato de la misma cadena. Los comunicadores declararon que no creen que Lequio deba colaborar en 'El Programa de Ana Rosa' hablando de los malos tratos sufridos por Rocío Carrasco, teniendo en cuenta su pasado.

De igual manera, Jorge Javier Vázquez alzó la voz y cargó contra la "reina de las mañanas" por mantenerle como colaborador. "En estos momentos Antonio David puede estar pensando… ¿Por qué estoy yo fuera y Alessandro Lequio no?", se cuestionaba el presentador, haciendo alusión al caso del ex marido de Rocío Carrasco.

'Sálvame' habló claramente del despido de Antonio David, quien colaboraba en el espacio de Telecinco desde hace años, tras las declaraciones de Rocío Carrasco sobre que había sido una mujer maltratada. Por ello, el conductor del espacio espera que el programa de Ana Rosa tome la misma decisión que ellos y cuestiona al formato por no seguir los mismos pasos que con Lequio.