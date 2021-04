Díaz Ayuso, en COPE: "Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida"

VÍDEO - ENTREVISTA A ISABEL DÍAZ AYUSO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



AUDIO - ENTREVISTA A ISABEL DÍAZ AYUSO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, pasó este martes por El Partidazo de COPE. "La gente no se acuerda, pero yo estuve trabajando en Radio Marca, en producción, y era francamente tan mala que un día decidí dejar de ir por no estorbar", bromeó sobre su pasado en el periodismo deportivo.



"Estaba estudiando periodismo, ya había hecho muchas prácticas en muchas emisoras de radio, y en este caso me dijeron que era para unas labores de eventos deportivos. Era una cosa desastrosa. Fueron pocos meses. El deporte lo he practicado y me gusta, pero lo mío no era el periodismo deportivo. Se me ha dado muy mal", añadió.



Díaz Ayuso tiene un gran partido el próximo martes como recordó en El Partidazo de COPE. "Entre el domingo toros, el martes gano las elecciones y el miércoles gana el Madrid... sería una buena semana". "Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida".



La presidenta madrileña reconoció, en El Partidazo de COPE, que entre los jugadores favoritos de la plantilla de Real Madrid se queda con "Courtois, Marcelo y Sergio Ramos". "El propio Zidane me está gustando mucho, pero porque siempre me ha gustado; me encanta ahora como entrenador. Courtois me gusta mucho, Marcelo me ha caído de maravilla y Sergio, también".



Ayuso dio su opinión sobre la renovación de Ramos. "Florentino no es de esas personas que se deja presionar fácilmente. Se parece a mí. Si le digo que renueve a Sergio Ramos igual se gafa la cosa", dijo.



Protagonista este martes también en TRECE, Isabel Díaz Ayuso trasladó un mensaje de serenidad tras recibir amenazas. "La información la he recibido antes de entrar al programa, pero no le hago mucho caso. Las personas que buscan a través del terror, del miedo, protagonismo, conmigo no lo van a tener. No hay que darle más importancia porque crea un "efecto llamada"", finalizó.