"¿Qué tiene de extraordinario lo que dijo Leire Díez? Que a esa reunión había ido Antonio Hernando, es decir que ha metido a Moncloa en la cosa”: Herrera da las claves de la declaración de la 'fontanera del PSOE

El periodista Carlos Herrera, en su programa de este martes en COPE, ha analizado las claves de la declaración de Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE'. Díez, que declaró ayer en los juzgados de Plaza Castilla para declarar como investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, aseguró que Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno, acudió a las reuniones que mantuvo en Ferraz con la cúpula del partido.

Reuniones en Ferraz en fechas clave

Según se ha desprendido de la declaración, tanto Leire Díez como su socio, Javier Pérez Olset, se reunieron en al menos dos ocasiones con Santos Cerdán en la sede del PSOE. Las citas coincidieron con fechas de alto voltaje político: los días de la imputación de Begoña Gómez y el periodo de cinco días que Pedro Sánchez se tomó para "pensar si le valía la pena seguir", según ha contextualizado Herrera. "Eran cinco días tácticos".

La clave de la declaración, según el análisis de Carlos Herrera, reside en la presencia de Hernando. "¿Qué tiene de extraordinario lo que ayer dijo Leire Díez? Que a esas reuniones había venido Antonio Hernando", ha destacado el comunicador, para añadir que su asistencia supone un vínculo directo con el Ejecutivo. Para Herrera, "si lo sabe el director adjunto del gabinete, lo sabe el presidente del Gobierno".

Ha metido a Moncloa en la cosa"

Herrera ha planteado que el objetivo de la reunión podría haber sido "tutelar esa cita".

Por su parte, la defensa de Díez ha intentado anular las grabaciones del fiscal Estampa con el argumento de que están "trucadas" y que no se reconoce en ellas, una estrategia que Herrera califica como similar a la empleada por otros implicados en el caso Koldo como Ábalos, Koldo o Cerdán.

No me reconozco en esas grabaciones"

El PSOE se desmarca

La reacción en el Partido Socialista ha sido de distanciamiento total. El portavoz parlamentario, Patxi López, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han asegurado desconocer el asunto, que han calificado de "pintoresco". Por su parte, la portavoz del partido, Montse Míguez, ha declarado que "la propia señora Leire se está desdiciendo de sus palabras" y que "como no forma parte de la organización del partido socialista, nada más que añadir".

Sin embargo, Carlos Herrera ha recordado los vínculos de Leire Díez con el PSOE, destacando que "fue concejal en Cantabria" y que posteriormente "el PSOE la colocó, con buenos sueldos, en dos empresas públicas, en Correos y en Enusa", subrayando que la investigación judicial no se centra en su militancia, sino en los encargos que realizaba en nombre del partido.

Duras acusaciones a Mazón en el Congreso

En otro orden de cosas, Herrera ha calificado de "repugnante" la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso, no por el president valenciano, sino por los insultos recibidos. Dirigentes como Gabriel Rufián o Ione Belarra le dirigieron calificativos como "inútil, mentiroso, miserable, homicida y psicópata" en sede parlamentaria.

El periodista ha contrapuesto estas acusaciones recordando que el partido de Rufián "obligó al gobierno del malhadado Zapatero a derogar el Plan Hidrológico Nacional" que contemplaba la limpieza de barrancos como el que originó la tragedia.

Asimismo, ha señalado la ausencia de la vicepresidenta Teresa Ribera, del presidente del Gobierno y de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante la crisis de la DANA.