El alegato de Herrera en favor de Vicente Vallés, entre lo más leído de este lunes

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' se ha pronunciado sobre los ataques que ha sufrido en las últimas horas el periodista de Antena 3, Vicente Vallés, ataques que han sido creados en redes sociales por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique: "Ahora le ha tocado a Vicente Vallés al igual que en otras ocasiones nos ha tocado a otros. Pero el mensaje que mando a Vicente Vallés es que esté tranquilo porque todo esto significa que está haciendo las cosas bien. Echenique se atreve a establecer lo que es y lo que no es informativo. Mira Echenique, vamos a llamar informativo al medio digital que le pusisteis a vuestra amiga para blanquear a Unidas Podemos, banda de tipejos".

El novelista y escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido este domingo alto y claro al portavoz de Podemos, Pablo Echenique, después de que haya arremetido en redes sociales contra el presentador de los informativos de la noche de Antena 3, Vicente Vallés. En un fin de semana en el que el periodista ha sido el protagonista indiscutible después de que el análisis de las últimas informaciones del caso de la tarjeta de Dina Bousselham le hayan convertido en el blanco de los ataques de algunas figuras de Podemos.

En este caso, el autor de “Alatriste” ha lanzado una seria advertencia en redes sociales ante lo que considera un “ataque a la libertad de prensa”. Pérez-Reverte no ha sido el únic que ha arremetido contra Echenique, sino que figuras del periodismo como Ana Pastor, Juan Carlso Franganillo o compañeros de Vallés como Mónica Carrillo o Sandra Golpe también se han sumado.

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha roto su silencio este sábado sobre las burlas de Jorge Javier Vázquez en directo al suponer que la socialité vota al Partido Popular en las elecciones. Unas declaraciones que realizaba el presentador de forma jocosa y que en Fin de Semana de COPE han tenido réplica por parte de la influencer después de que un oyente le tirara de la lengua sobre el asunto.

De esta manera, ha dejado por completo en el aire la posibilidad de haber recibido un mensaje de WhatSapp por parte de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que Jorge Javier siempre ha presumido de ser votante del PSOE, algo en lo que volvió a incidir en esta entrevista, al asegura que “no solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos".

Santiago Segura, actor y director de cine español, ha utilizado las redes sociales en las últimas horas para mandar un mensaje a todos. Segura ha querido recordar a todos los ciudadanos la importancia de usar mascarillas en espacios públicos y siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, pero también ha querido reivindicar la importancia de hacer un buen uso de ellas después de usarlas para protegernos del virus. Es decir, en el momento de deshacerse de ellas.