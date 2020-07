Carmen Lomana rompe su silencio sobre Jorge Javier tras burlarse de ella por votar al PP

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha roto su silencio este sábado sobre las burlas de Jorge Javier Vázquez en directo al suponer que la socialité vota al Partido Popular en las elecciones. Unas declaraciones que realizaba el presentador de forma jocosa y que en Fin de Semana de COPE han tenido réplica por parte de la influencer después de que un oyente le tirara de la lengua sobre el asunto.

Acompaña de Cristina López Schlichting, la colaboradora comenzaba como cada sábado su conocida sección 'La Hora Lomana' respondiendo a las consultas de sus seguidores. “Mi pregunta es para Carmen Lomana, me gustaría saber qué opina de que Jorge Javier Vázquez, en algún Sálvame, haya dicho riéndose que Carmen Lomana es del PP”. Una pregunta que provocaba un silencio tenso: “La primera en la frente”, comentaba la presentadora del programa, Cristina López Schlichting.

Lomana a Jorge Javier: “Me podría reír de él”

Por su parte, Lomana no se ha mordido la lengua a la hora de contestar al presentador de Sálvame: “Yo qué voy a opinar, que está en su línea, es normal. Que diga eso y se ría. Pero fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de 'rojos y maricones'”. Un comentario el de Lomana que hace referencia a la conocida discusión entre Jorge Javier y el periodista Antonio Montero, al que silenciaba por emplear, como él mismo aseguraba, el “argumento de Vox”.

Y es que se trata de un enfrentamiento que se remonta a 2014 en el que, tras un cruces de declaraciones en El Mundo y en televisión, Jorge Javier llegaría a asegurar que Carmen Lomana había “muerto para nosotros”. “Bueno, ha muerto en nuestro corazón, porque ahora estará cogiendo un avión de Marbella a Madrid”, bromeaba. Por su parte, la socialité subrayaba que el presentador es “el ejemplo de la mediocridad y la envidia”.

Lomana, sobre a quién vota

Y es que ha molestado también a la colaboradora de COPE que se la asocie automáticamente como votante del PP. A la hora de responder a sobre si le vota argumentaba: “Claro, es que hay que tener... Que diga lo que quiera, a mí no me afecta. Para empezar, él no sabe a quién voto, suponiendo que vote al PP, es mi problema y soy feliz”.

Audio

“Se sorprendería”, añadía Cristina. Por último, Lomana defendía su libertad de voto: “No me importa nada, yo voto al que conviene a mi país en cada país en cada momento, y al que me da la gana. Yo tampoco soy sectaria, si un partido lo hace muy bien... Pero vamos, normalmente es cierto que voto al PP”.