La sorprendente insinuación de Jorge Javier sobre Pedro Sánchez tras su discusión con Belén Esteban

Ocurrió hace ya varias semanas, pero es uno de los momentos televisivos del año. La monumental discusión que protagonizaron en pleno directo del programa ‘Sábado Deluxe’ de Telecinco, su presentador Jorge Javier Vázquez y su colaboradora estrella y, ese día, invitada, Belén Esteban, a cuenta de la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

‘La princesa del pueblo’, que regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa, no dudó en cargar contra el Gobierno por su ineficacia a la hora de afrontar la pandemia. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comentó Belén Esteban.

La ex de Jesúlín de Ubrique continúo con sus críticas al Gobierno de Sánchez hasta que Jorge Javier estalló y le dijo que había pasado de ser princesa de pueblo a Cayetana. "Tu discurso me ha parecido un rollazo”, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le dijo antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera.

El choque protagonizado entre ambos fue tan fuerte que la propia cadena montó, días después, una minicumbre de paz en ‘Sálvame’ para conseguir que se reconciliasen. Sin embargo, el elevado tono de la discusión entre Jorge Javier y Belén Esteban ha provocado que la relación entre ambos no haya vuelto a ser la misma desde ese día, a pesar de todos esos intentos de terceros para conseguirlo.

La parte del vídeo de la bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier que por algún motivo nadie ha compartido. Para decir que Jorge se enfada con Belén porque esta pone verde al gobierno cuando no es así pic.twitter.com/1a6aOGKIjC — AHS || Real (@bombofpoop) June 21, 2020

La sorprendente insinuación de Jorge Javier sobre Pedro Sánchez

De hecho, quince días después, el mediático presentador catalán ha concedido una extensa entrevista al programa de radio 'El món a RAC 1', donde Vázquez ha vuelto a acusar a su compañera de que algunos de sus comentarios el día de la discusión "implica un grado de desconexión muy tremendo con el mundo real".

Preguntado Jorge Javier por si había recibido una llamada del presidente del Gobierno tras la tremenda bronca que tuvieron, recordando la mítica llamada que Sanchez hizo a ‘Sálvame’ en directo, Vázquez ha asegura que: "Hablar no", lo cual rápidamente hizo insistir al presentador del programa radiofónico, Jordi Basté, sí entonces lo que había recibido había sido un mensaje de texto por ejemplo, algo que Vázquez no ha nega: "Hablar, no hablamos".

De esta manera, ha dejado por completo en el aire la posibilidad de haber recibido un mensaje de WhatSapp por parte de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que Jorge Javier siempre ha presumido de ser votante del PSOE, algo en lo que volvió a incidir en esta entrevista, al asegura que “no solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos".

