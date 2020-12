La advertencia de Antonio Jiménez sobre el sueldo de Iglesias y Montero, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Hoy escuchábamos al señor Iglesias decir, con un descaro extraordinario, el del casoplón de Galapagar, decir que Madrid tiene impuestos para ricos y esto es una suerte de paraíso fiscal. Si aquí el único rico es usted, señor Iglesias. Usted y su señora, que se levantan más de cien mil euros al año, ¡qué digo yo! Cerca de 200.000 euros al año. ¿Pero de qué están hablando? ¿cómo se puede estar hablando con esa ligereza y con esa frivolidad? ¿De qué quieren dar ejemplo?

Estos que montan pollos por la apertura de un hospital son los mismos que no consideran necesario contar los muertos reales de la pandemia, los que esconde Sánchez. Estos se ponen a contar si falta una enfermera o dos enfermeras, si faltan cuatro o cinco rastreadores, si no hay estintores suficientes. Estos son los mismos que quemaron las calles por el perro Escalibur del Ébola, que denunciaron a Rajoy en Europa por un par de casos de Ébola y ahora llevan meses callados, tragando ante los innumerables escándalos, errores, negligencias del Gobierno. Eso exactamente. Y de la estafa del comité de expertos tampoco ni de expandir el virus permitiendo el 8-M ni siquiera de la vergüenza de tener 35 mil muertos más de los que el Gobierno reconoce olvidados y en la tumba.

Hemos llegado a un punto en el que Sánchez es capaz de dar el pésame a Bildu por el suicidio de un etarra o dejar que Junqueras decida desde la cárcel qué impuestos tiene que pagar la gente de Madrid, pero se excluye a sus representantes de actos institucionales en instalaciones autonómicas porque son del PP. En la vida real de Sánchez, pese a ese sectarismo, pasa como en los partidos de fútbol televisados, los de ahora, que los aplausos de la afición son enlatados por el Iván Redondo de turno y sus campañas de propaganda. Y la afición real está en la calle o en su casa. Y en cuanto puede o le dejan silba al árbitro. Que se siga dando paseos, que es lo importante. Pasearse siempre es muy aconsejable.

Las vacunas ya saben ustedes, yo no pretendo darles aquí una clase magistral de vacunas, pero nada ha salvado tantas vidas en la historia como las vacunas, ni siquiera la penicilina. Y mire que la penicilina salva vidas. Los riesgos que tiene cualquier vacuna son, por supuesto, inferiores a los beneficios. Las vacunas lo que hacen es enseñar al cuer,po a defenderse, le dicen al cuerpo está siendo atacado, defiéndete. Y el cuerpo se defiende, es decir, las vacunas engañan al organismo. El método tradicional de las vacunas es: yo te enseño o bien el bicho muerto o el bicho atenuado: el virus con bozal, para entendernos. Y el organismo dice: aquí ha llegado un tipo que me quiere hacer daño, me voy a defender de tal manera que uno ya se ha preparado para que cuando llegue un bicho de verdad, esos anticuerpos lo bloqueen. Bueno, eso se llama adquirir memoria inmunitaria. Y es lo que consiguen las vacunas tradicionales.

El suceso ocurría pasada la media tarde. Se desconoce la intención del conductor ya que la señalización de esa zona tiene una única dirección de salida.