Se derrumba parcialmente el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid, a esta hora, el SAMUR atiende a tres obreros

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según informa Emergencias.

A esta hora, según ha trascendido desde la zona de los hechos, el SAMUR atiende a dos obreros en el lugar del derrumbamiento y un tercero ha sido traslado de urgencia a un hospital de la capital.

Un empleado de un hotel cercano ha explicado a COPE que las calles de "Sol, Arenal y más del barrio están cortadas". A su vez, Rosa es trabajadora de un comercio ubicado frente al edificio derrumbado y, según ha señalado en directo en 'Mediodía COPE', "la unidad canina de búsqueda ya ha llegado a la zona" para continuar buscando a posibles personas atrapadas.

Iremos actualizando aquí y en antena la última hora.