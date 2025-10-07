COPE
Se derrumba parcialmente el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid, a esta hora, el SAMUR atiende a tres obreros

Ha ocurrido en la calle de las Hileras, en pleno centro de la ciudad

Calle de las Hileras, minutos después del derrumbe de un edificio.

Fernando Díez

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según informa Emergencias. 

A esta hora, según ha trascendido desde la zona de los hechos, el SAMUR atiende a dos obreros en el lugar del derrumbamiento y un tercero ha sido traslado de urgencia a un hospital de la capital.

Un empleado de un hotel cercano ha explicado a COPE que las calles de "Sol, Arenal y más del barrio están cortadas". A su vez, Rosa es trabajadora de un comercio ubicado frente al edificio derrumbado y, según ha señalado en directo en 'Mediodía COPE', "la unidad canina de búsqueda ya ha llegado a la zona" para continuar buscando a posibles personas atrapadas. 

Iremos actualizando aquí y en antena la última hora. 

