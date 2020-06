Nuevos test con nanopartículas de oro podrían alcanzar una fiabilidad del 100%

Se ha puesto en marcha un nuevo test rápido para saber si somos portadores de coronavirus con una fiabilidad que puede ser del 100%. Está hecho a través de nanopartículas de oro unidas a anticuerpos y va a estar listo a finales de julio por el precio de un euro. Para aclarar todas las dudas sobre este nuevo test que se está investigando en la Universidad de Cataluña, "TRECE al día" cuenta con Jorge Alcalde quien explica que "es toda una pequeña revolución en la detección de anticuerpos de coronavirus. Funciona con una tecnología muy exhaustiva, pudiendo llagar a tener 100% de efectividad, y lo que hace es introducir en nanopartículas de oro, una secuencia genética que puede detectar los anticuerpos en la sangre. Lo que se puede ver es un líquido que cambia de color en función de si una persona tiene los anticuerpos, o está en ese momento con el virus, dependiendo del tipo de test que se realice".

Sobre si hay capacidad para producir en masa este test, Jorge Alcalde señala que "sí debería haberla. No es una tecnología muy complicada y podría introducirse dentro de la gama de test con la que ya contamos en nuestro país. El test PCR que miden la secuencia genética que deja el virus en nuestro cuerpo, los test de anticuerpos, que pueden ser rápidos o menos rápidos, y ahora se añadirían estos test de nanopartículas, por lo que la cobertura sería mayor".

¿QUÉ ES LA LUNA DE FRESA?

El pasado viernes 5 de junio tuvo lugar "La luna de fresa", que consiste en que la penunbra de La Tierra oculta la Luna. Jorge Alcalde explica que no son fenómenos tan especiales "pero en algunos lugares se ponía nombre coincidiendo con la cosecha, como en este caso de las fresas salvajes. En Europa durante mucho tiempo a este fenómeno se le llamó "Luna de Miel" porque en algunas culturas centroeuropeas era cuando la luna estaba madurada y se consumía la hidromiel". Finalmente en "El Laboratorio de La Trastienda" hablamos de la decisión que ha tomado una empresa de detener las investigaciones que estaba realizando en reconocimiento facial porque "no le gusta en qué se están empleando sus investigaciones". Jorge Alcalde señala que esta empresa no está de acuerdo en "el uso no ético que se le está dando a la tecnología de reconocimiento facial para controlar a los ciudadanos, para controlar nuestros hábitos de consumo y que cuando entres en una tienda sepan quién eres y lo que has consumido o has dejado de consumir".