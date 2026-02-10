Especial Manos Unidas: 'Alimenta la Paz'

El programa especial de Manos Unidas 'Alimenta la Paz' pretende hacer una llamada de atención sobre la situación mundial actual. En estos momentos existen 59 conflictos activos en el mundo en los que están implicados 78 países, una cifra que sitúa al planeta en el punto más alejado de la paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría solo recuerda algunos conflictos visibles como Gaza, Ucrania o Siria, mientras que muchas otras guerras permanecen prácticamente desconocidas. Sin embargo, estos conflictos invisibles destruyen vidas, aumentan el hambre y la pobreza, arruinan países enteros y dejan heridas que se transmiten de generación en generación.

Con este contexto, el programa propone hablar de violencia, pero sobre todo de paz, poniendo el foco en esos conflictos olvidados y en cómo la educación y el desarrollo se convierten en herramientas clave para construirla. A lo largo del especial se muestra el trabajo que realiza Manos Unidas para alimentar la paz en distintos lugares del mundo. Además, se invita a la colaboración ciudadana a través del teléfono 900 811 888 o mediante Bizum en el número 33439. Descubre los motivos y proyectos que hacen necesaria esa ayuda.